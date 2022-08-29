洛城新語／美移民政策不改革 將自食其果

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美國近年辦理簽證、綠卡變得更冗長，加上新冠疫情 期間移民數量大幅減少，導致移民政策的弊端顯露無疑。一些移民常做的工種，例如護工、食品加工、服務業勞動力缺工愈加嚴重，在後疫情時代阻礙了經濟的復甦。就目前來看，增加綠卡名額等實際法令的推出遙遙無期。

根據美國人口普查局數字，美國疫情期間新移民增加數量幾乎為零。直到2021年末、2022年初移民數量才逐漸增加。在沒有疫情或政策的影響下，2019年至2021年間，本應新增170萬移民，相當於美國勞動人口的1.1%。

疫情不是移民減少的唯一原因，更重要且深遠的原因是美國冗繁的移民政策，尤其是川普 4年執政時期的移民政策。移民官審案子更嚴苛，以前只挑可疑的案件進行審查和提出補件要求，在川普政策下，10個案件可能有5個都要補件。據統計，工作類簽證審理時長平均增加了6至7個月。這樣費時費力的政策真的有必要嗎？在川普的政策下，加上移民局 疫情時期人手短缺，2021年度有約6萬6500個工作移民綠卡名額未使用。

川普4年執政時期，使移民法院的待審案件數量大幅上升，直到現在積壓的案件還未見緩解。有統計顯示，在歐巴馬離任時，移民法庭積壓的案件數量為50萬；川普執政4年後，案件數量上升為130萬至140萬；到現在，移民法庭還有160萬件需要審閱。

疫情加上收緊的移民政策，使得美國新增加的移民勞動力大大減少。這些勞動力包括STEM專業留學生，屬於高科技人才；還有食品、娛樂、服務業，以及勞動力極度缺乏的護士行業。在疫情中及後疫情時代，這些行業缺工的新聞不絕於耳。

另一方面，工作簽證、綠卡的辦理越來越難，美國就會有更少的公司願意聘僱外國人，因為公司不願承擔行政准駁不確定的風險。受到企業聘僱意願的影響，移民，留美的意願也會越來越低，近年有越來越多在美深造的中國留學生選擇回國發展，就是實例之一。

移民局辦事效率低及目前移民政策的弊端已經顯現，但大刀闊斧的改革還未出現。拜登剛剛簽署的「降低通膨法案」，包含新冠疫情應對、新能源等多方面政策，但沒有移民法改革的內容。2021年拜登向國會遞交了「2021美國公民法案」，準備對移民政策進行了幅度革，卻遭到了國會共和黨的反對，無疾而終。而今年11月的期中選舉將至，政治分析家和民調均顯示，共和黨很可能贏回眾院多數席次。如果真是這樣，那麼對移民政策的深度改革就更難了。