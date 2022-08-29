推動活力城市 黃泰平角逐蒙特利公園市議員

聖蓋博谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）將競選第一區市議員。（黃泰平提供）

在蒙特利公園市（Monterey Park）11月8日的市議員選舉中，聖蓋博 谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）將競選第一區市議員，與另一位華裔 丁文賢（Jason Dhing）競爭。

作為社區領袖和環保倡導者，黃泰平為蒙市服務長達十年，他自2012年以來擔任聖蓋博谷水區（Municipal Water District）理事，2015年起擔任理事會主席，並在2016和2020年兩次連任。在任期間，他努力為聖蓋博谷提供可持續、可負擔和有彈性的生活和生產用水，指導了數百萬元的贈款，投資關鍵基礎建設，並創造可持續環境政策。

在新冠疫情期間，黃泰平指示水區為當地社區的基礎設施和經濟恢復投資，提供超過 800萬元的支援，包括400萬元零息融資用於為蒙市擴建水處理設施，他還用行動關注當地弱勢居民，批准50萬元的緊急援助，為那些繳納不起水費的居民提供經濟援助。

黃泰平目前在南加州愛迪生電力公司擔任環境政策倡導者，他與當地企業、非營利組織和社區領袖一起，推動清潔能源、氣候和環境正義政策，他還曾獲得洛縣督察和加州眾議員議長蘭登（Anthony Rendon）的任命。

黃泰平表示，如果當選為蒙市議員，希望將蒙市打造成更有活力的城市，為所有人提供機會，讓居民擁有更多的發言權。他將關注和支持中小企業發展，確保社區安全，加強公共服務，包括提高公園、街道和水利基礎設施。作為華裔移民後代，黃泰平表示深刻了解華裔居民需要，如果當選希望與亞裔社區進行更多交流，鼓勵更多熟悉亞裔文化和語言的人替市府工作，並提供中文服務，確保民眾可以了解到城市的運作以及各項資源。

黃泰平擁有洛杉磯加州大學 （UCLA）經濟學學士，和南加州大學（USC）公共管理碩士學位，在公共領域服務多年，得到國會議員趙美心、加州主計長余淑婷、州眾議員方樹強、洛杉磯縣政委員蘇麗絲、蒙特利公園市長羅霈霆等多位政界領袖的支持。