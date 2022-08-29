我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

推動活力城市 黃泰平角逐蒙特利公園市議員

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聖蓋博谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）將競選第一區市議員。（黃泰平提供）
聖蓋博谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）將競選第一區市議員。（黃泰平提供）

在蒙特利公園市（Monterey Park）11月8日的市議員選舉中，聖蓋博谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）將競選第一區市議員，與另一位華裔丁文賢（Jason Dhing）競爭。

作為社區領袖和環保倡導者，黃泰平為蒙市服務長達十年，他自2012年以來擔任聖蓋博谷水區（Municipal Water District）理事，2015年起擔任理事會主席，並在2016和2020年兩次連任。在任期間，他努力為聖蓋博谷提供可持續、可負擔和有彈性的生活和生產用水，指導了數百萬元的贈款，投資關鍵基礎建設，並創造可持續環境政策。

在新冠疫情期間，黃泰平指示水區為當地社區的基礎設施和經濟恢復投資，提供超過 800萬元的支援，包括400萬元零息融資用於為蒙市擴建水處理設施，他還用行動關注當地弱勢居民，批准50萬元的緊急援助，為那些繳納不起水費的居民提供經濟援助。

黃泰平目前在南加州愛迪生電力公司擔任環境政策倡導者，他與當地企業、非營利組織和社區領袖一起，推動清潔能源、氣候和環境正義政策，他還曾獲得洛縣督察和加州眾議員議長蘭登（Anthony Rendon）的任命。

黃泰平表示，如果當選為蒙市議員，希望將蒙市打造成更有活力的城市，為所有人提供機會，讓居民擁有更多的發言權。他將關注和支持中小企業發展，確保社區安全，加強公共服務，包括提高公園、街道和水利基礎設施。作為華裔移民後代，黃泰平表示深刻了解華裔居民需要，如果當選希望與亞裔社區進行更多交流，鼓勵更多熟悉亞裔文化和語言的人替市府工作，並提供中文服務，確保民眾可以了解到城市的運作以及各項資源。

黃泰平擁有洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學學士，和南加州大學（USC）公共管理碩士學位，在公共領域服務多年，得到國會議員趙美心、加州主計長余淑婷、州眾議員方樹強、洛杉磯縣政委員蘇麗絲、蒙特利公園市長羅霈霆等多位政界領袖的支持。

加州大學 聖蓋博 華裔

上一則

一體成形床墊 玻璃纖維外洩有礙健康

下一則

致力城市安全 羅經程再度角逐聖瑪利諾市議員

延伸閱讀

悼暴力犯罪受害者 屋崙社區守夜祈禱

悼暴力犯罪受害者 屋崙社區守夜祈禱
趙美心頒國會領袖獎 華埠服務中心獲年度非營利組織

趙美心頒國會領袖獎 華埠服務中心獲年度非營利組織
悼念遇害警察Solorio 蒙市政廳8/25將關閉

悼念遇害警察Solorio 蒙市政廳8/25將關閉
悼念蒙市遇害警察 市政廳8/25關閉一天

悼念蒙市遇害警察 市政廳8/25關閉一天
蒙市期中選舉6華裔3人穩當選

蒙市期中選舉6華裔3人穩當選
蒙市丁胖子廣場 2中餐館火災停業

蒙市丁胖子廣場 2中餐館火災停業

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子