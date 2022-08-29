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致力城市安全 羅經程再度角逐聖瑪利諾市議員

記者李雪／聖瑪利諾市報導
羅經程角逐市議員。(本報檔案照)
羅經程角逐市議員。(本報檔案照)

聖瑪利諾市市議會11月8日將迎來選舉，三個空位吸引七名候選人競爭，華裔候選人羅經程（Calvin Lo）已登記再次競選。相比五年前初次競選，他表示，不僅更熟悉市政事務，也希望貢獻心力將該市建設為下一代安家的目標。

長期致力於社區服務的羅經程，五年前也曾參選，當時雖落選但一直活躍在社區。羅經程表示，如今兩個孩子都去念大學，他可有更多時間服務社區。除了和五年前的競選初衷一樣，現在兩個孩子離巢後，他更希望等孩子們未來成立家庭時，還是想要回到聖瑪利諾，將該市當作成立家庭的立足地。因此聖瑪利諾有必要繼續維持優質，這也是他的願景，更願意為該市貢獻心力。

他希望維持城市安全，尤其透過科技建立更好的鄰里守望相助。也希望在不增加太多支出下，市府IT資訊系統更現代化，鄰里更好聯絡，辦事也更流程化和高效（streamline）。除了軟體，城市的硬體也要繼續維持，許多設施年久失修需要更新。

羅經程還提到，目前最大難題就是州府對各城市住房政策的要求，例如SB9和區域住房需求分配，在接下來的幾年都會影響聖瑪利諾的未來。他希望參考其他都市，並聯合聖瑪利諾的情況，舉辦社區大會（townhall meeting），希望集思廣益找出一個能滿足州府要求，又不影響該市原本特色和傳統的方案，最好能讓該市維持不變，影響最小。

他並指出，學區和市府有時沒有溝通很好，聖瑪利諾這麼小的社區，如同一艘船上，應是同一目標，因此希望學區和市府的溝通橋樑更緊密。還希望幫助市府留住好員工，提振士氣，財務維持健康，一些事務更有效率、更便民等，都是他希望做的事。他表示不管是透過臉書或其他方式，居民大小事都可以跟他聯繫。他笑說現在也是如此，從事地產業的他，工作時間比較靈活，因此有時有市民說要他去家裡，他也樂於跑一趟，幫助市民解決問題。

聖瑪利諾 學區 華裔

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