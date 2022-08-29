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慈濟9/17舉辦中秋農夫市集 邀民眾擺攤 4專家分享園藝經驗

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
慈濟核桃生命科學農場中秋園藝活動海報。（慈濟提供）
慈濟核桃生命科學農場中秋園藝活動海報。（慈濟提供）

慈濟將在9月17日（周六）於核桃生命科學農場舉辦中秋園藝活動，附設農夫市集廣邀民眾開設園藝用品、有機蔬菜、果樹菜苗等各類各色攤位，以及四位園藝專家接力分享園藝小撇步。

第一位講員李立元（Robert Li），具有多年園藝和演講經驗，他也是養蜂專家，在園藝界闖蕩已久，時常受邀到僑教中心及各大媒體講座活動中分享自身經驗，也在網路上的園藝頻道受到眾多民眾喜歡及支持。此次講座他將以「貧瘠廢土改良」作為主題，分享切身經驗談。

第二位講員劉智仁（Micheal Liu），長年在加州華人社團推廣酵素、有機堆肥及有機環保種植概念，被園藝界朋友親切暱稱為「督學」。他在遷居加州之前，因家人務農，對於酵素堆肥等議題特別熟悉，在定居加州後更時常自製、研究酵素。此次講座他將以「環保酵素液與園藝生活」作為主題，分享多年實務經驗。

第三位講員許希聖（Alan Hsu），又名花哥，曾在洛縣加州環保局服務處理土壤和水污染等相關工作，在擁有自己的土地後，開闢出一個「百果園」，種植出許多台灣特有種如荔枝、火龍果、蓮霧、龍眼、芭樂、棗子、巨峰葡萄等溫熱帶氣候水果及貴妃竹等景觀類盆栽。此次講座他將以「環保有機種植經驗分享，柑橋類的黃龍病的防治」作為主題，分享自身培育經驗談。

第四位講員邱啟宜（Rick Chiu），具有多年園藝經驗，曾在僑務中心、加州州立大學等地，分享堆肥、種植等做專題演講。此次講座他將以「省水種植- 創意快樂園藝，有機庭院的生活品質」為主題，分享多年經驗。

講座自9:30am 開講，每位講員分享20至40分鐘時間，農夫市集及生命科學農場將從早上9時開放至下午1時，並舉辦現場抽獎等精彩活動。

成立於2019年的生命科學農場，園區內栽種了許多蔬果、花種、花果及大大小小果樹木等植物。區內也附設生態教育、戶外探索教育及冥想園等不同園區，讓參觀民眾及校內學生感受不同時節氣氛，也能更貼切的了解環境及大自然的奧妙。中秋講座請洽1-909-479-4219簡訊報名。

加州 教育 核桃

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