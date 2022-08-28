亞市西野商場 5.38億元賣掉了

位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），將被一家商業房地產投資公司以5.38億美元收購。(本報檔案照)

位於亞凱迪亞 (Arcadia)市的西野商場(Westfield Santa Anita)是華人周末休閒好去處，據商業期刊（The Business Journals）報導，這家商場被一家商業房地產投資公司以5.38億元（約合每平方英尺358元）收購，為賣家Unibail-Rodamco-Westfield提供交易建議的Eastdil Secured稱，這是自2018年以來美國購物中心最大的一筆交易額。

這位未披露身分的買家是南加州 其他零售資產的所有者，通過股權和新債務的組合為此次購買提供了資金，包括低於6%的淨初始收益率，和對最新未受影響評估的10.7%的折扣。

URW表示，Westfield Santa Anita占地近150萬平方英尺，於1974年至2009年間分階段竣工。目前96%已出租，銷售額為每平方英尺611美元，該購物中心的租戶銷售額在2022年上半年達到2019年水平的93%。租戶包括 JCPenney、梅西百貨 、Nordstrom、Dave & Busters 和AMC Theaters。

事實上這並不是URW第一次出售旗下大型銷售，URW正在精簡其在美國和歐洲的區域資產組合，其中包括洛杉磯地區的另外五個購物中心：Westfield Century City、Westfield Culver City、Westfield Fashion Square、Westfield Topanga & the Village 和 Westfield Valencia Town Centre。

自2021年以來，總部位於巴黎的URW在美國進行了近10億美元的資產處理，包括出售位於聖費南度谷（San Fernando Valley）的前Promenade Mall、位於聖地牙哥的Palisade住宅樓，以及轉讓其他五處區域物業的所有權。

在歐洲，URW已經完成了40億歐元的處置目標中的32億歐元。