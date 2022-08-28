我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

好萊塢跟踨搶案 2嫌被捕4嫌在逃

記者陳懿╱綜合報導
嫌犯在搶劫後又進入一間商店。(LAPD)
嫌犯在搶劫後又進入一間商店。(LAPD)

洛杉磯市警察局（LAPD）8月25日公布了今年7月發生在好萊塢（Hollywood）社區的一起跟蹤搶劫案，六名嫌犯已有兩人落網，分別是27歲的摩爾（Michael Isiah Moore）和21歲的Amough Keyana Bonton。8月22日警察搜查了嫌犯位於好萊塢的住所，搜出兩把手槍及數千元現金，嫌犯被捕時間正是他們被控槍枝違法的保釋期。

影音：LAPD；後製：記者陳懿

該起搶劫案發生在今年7月6日凌晨4點10分左右，當時有三名男子走出一間成人娛樂場所，在Melrose街7800街區的加油站停留。嫌疑犯駕駛兩輛車停在加油站後方的小巷，隨後走下六名男子，包圍了三名被害人停在加油站的車。六嫌中有兩人持槍威脅被害人交出珠寶、現金、手機等，隨後他們回到車內逃離現場。

在LAPD釋出的錄影中，可以看見一輛白色的凱迪拉克廂型車停在小巷內，幾名嫌犯從車內出來，走向停在加油站的一輛黑色賓士。嫌犯們戴著口罩墨鏡，強行打開賓士車門，強取車內受害者的貴重物品，還有一名嫌犯翻越駕駛座，搶奪坐在副駕駛座的受害人的隨身物品。

據警方透露，這三名被害人在離開成人娛樂場所時就被嫌疑人尾隨，而嫌疑人和被害人都是該娛樂場所的消費者。

洛市警局公布嫌犯在好萊塢街頭尾隨目標的監控錄影。（LAPD）
洛市警局公布嫌犯在好萊塢街頭尾隨目標的監控錄影。（LAPD）

8月24日洛縣檢察長辦公室指控Moore和Bonton觸犯刑法211條第三項搶劫罪，其中Moore的保釋金定為23萬元，Bonton的保釋金定為17萬5000元。

警方認為這個團夥還涉嫌其他搶劫案，目前正在搜尋其餘四名在逃嫌疑人。

六嫌在好萊塢一間加油站前搶劫賓士車三乘客。(LAPD)
六嫌在好萊塢一間加油站前搶劫賓士車三乘客。(LAPD)

加油站 警察 好萊塢

上一則

東京拉麵冠軍 落戶南加 吃麵前先做選擇題

下一則

IKEA兩工作室月底入駐南加華人區

延伸閱讀

好萊塢汽車搶劫案 兩嫌被捕四嫌在逃

好萊塢汽車搶劫案 兩嫌被捕四嫌在逃
山獅P-22 出沒好萊塢山街道

山獅P-22 出沒好萊塢山街道
男子在好萊塢遭搶後擬奪槍 卻遭另一搶匪槍傷

男子在好萊塢遭搶後擬奪槍 卻遭另一搶匪槍傷
洛杉磯好萊塢男子傷害14月大兒子被捕

洛杉磯好萊塢男子傷害14月大兒子被捕
口罩惡化搶案 比佛利山商家宣布：室內禁戴

口罩惡化搶案 比佛利山商家宣布：室內禁戴
好萊塢十多人疑因大麻街鬥混戰 1死1傷

好萊塢十多人疑因大麻街鬥混戰 1死1傷

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝
穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕