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東京拉麵冠軍 落戶南加 吃麵前先做選擇題

記者張宏／洛杉磯報導
原味和紅色辣味拉麵最受歡迎，其次還有黑拉麵、綠拉麵、素拉麵。（Ramen Nagi提供）
原味和紅色辣味拉麵最受歡迎，其次還有黑拉麵、綠拉麵、素拉麵。（Ramen Nagi提供）

吃麵前要做選擇題，東京拉麵冠軍落戶南加！Ramen Nagi （凪）曾經獲得東京拉麵大賽冠軍，以濃郁的豬骨湯底、自選麵料及口感濃郁的叉燒著稱，自從月前在亞凱迪亞（Arcadia）市的西野商場開業以來，幾乎天天大排長龍。

影音來源：記者張宏

在亞市西野商場新開張的Ramen Nagi拉麵館，每天中午和晚上吃客大排長龍，有趣的是客人落座後點菜都要做選擇題，像考試一樣每人發一支筆，一張「答題卷」，然後在上面每個選項上畫圈圈，從頭到尾至少有近十個選項。

吃麵前先做選擇題，圖為拉麵答卷。（記者張宏／攝影）
吃麵前先做選擇題，圖為拉麵答卷。（記者張宏／攝影）

店鋪經理Stan表示，該店的特色是客製化拉麵，客人可以選擇鹽度、油量、蒜量、肉的薄厚、辣度、蔬菜、麵的粗細等。比如，有些人尤其是亞裔長者覺得日本拉麵比較鹹，客人可以選擇淡一點， 甚至二分之一鹽度，使每一碗麵都依客人口味調配組合。

店內的拉麵種類按照顏色劃分。Stan解釋說，Nagi 的拉麵口味都以「King」為標題，分別為 Original King（正宗原味拉麵）、Red King（辣味拉麵）、Black King（墨魚汁拉麵）、Green King（羅勒葉橄欖油拉麵） 和 Veggie King （素拉麵），其中，原味和紅色辣味拉麵最受歡迎，其次還有黑拉麵、綠拉麵、素拉麵，供客人選擇。開業一個多月以來，客人們非常捧場，幾乎每天門口排隊，尤其午餐和晚餐時間更是火爆。

近日這家拉麵店也成為華人社區的話題，不少人慕名而來。華人Susan表示，她很喜歡原味拉麵，湯頭特別香濃，且每個桌子上有五、六種調料選擇，包括該店自製的豆芽菜、日式泡菜、胡椒、芝麻和特調的醋等。她最喜歡泡菜，辣辣的，吃起來很過癮。除了拉麵，炸雞和煎餃、叉燒飯也很受歡迎，孩童特別喜歡。

說起Ramen Nagi，其品牌涵義是「在風平浪靜之處颳起一陣風，永不止息」，創辦人主廚生田智志就是希望借助一碗碗美味的拉麵，帶來一波波拉麵新浪潮，讓傳統的拉麵賦予新鮮感。

除了拉麵，炸雞也很受歡迎，尤其孩童喜歡。（Ramen Nagi提供）
除了拉麵，炸雞也很受歡迎，尤其孩童喜歡。（Ramen Nagi提供）
在亞市的新店開業不過一個多月。（Ramen Nagi提供）
在亞市的新店開業不過一個多月。（Ramen Nagi提供）
開業一個多月，每天都有人排隊。（記者張宏／攝影）
開業一個多月，每天都有人排隊。（記者張宏／攝影）
大家慕名來吃拉麵。（記者張宏／攝影）
大家慕名來吃拉麵。（記者張宏／攝影）
來自東京的拉麵冠軍。（記者張宏／攝影）
來自東京的拉麵冠軍。（記者張宏／攝影）
Ramen Nagi以濃郁的豬骨湯底、自選麵料及口感濃郁的叉燒聲名在外。（Ram...
Ramen Nagi以濃郁的豬骨湯底、自選麵料及口感濃郁的叉燒聲名在外。（Ramen Nagi提供）
拉麵按照顏色畫分。（記者張宏／攝影）
拉麵按照顏色畫分。（記者張宏／攝影）
黑拉麵，味道很特別。（記者張宏／攝影）
黑拉麵，味道很特別。（記者張宏／攝影）
工作人員按照客人選擇的口味來分配組合拉麵。（記者張宏／攝影）
工作人員按照客人選擇的口味來分配組合拉麵。（記者張宏／攝影）

華人 亞凱迪亞 亞裔

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