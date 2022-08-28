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Smorgasburg美食集市8/28燒烤日 吃貨快來打卡

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Smorgasburg美食集市8月28日燒烤日參與商家之一-Evil Cooks（記者朱敏梓／攝影）
Smorgasburg美食集市8月28日燒烤日參與商家之一-Evil Cooks（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯Smorgasburg美食集市在8月28日（周日）迎來第六年「年度燒烤日」（BBQ Day），屆時將有多家南加知名燒烤供應商，包括米其林指南推薦的烤肉餐廳Horn Barbecue。自2020年10月開設 Horn Barbecue 以來，主廚兼燒烤大師Matt Horn 一直為屋崙市（Oakland）的居民提供他標誌性的西海岸風格燒烤，贏得了米其林、詹姆斯比爾德、美食美酒等機構的讚譽和推薦。

參加本次活動的供應商包括Horn Barbecue、Zef BBQ、Moo's Craft BBQ、Smoke Queen Barbecue、A's BBQ x Evil Cooks、Black Sugar Ribs、The Bad Jew、River St. BBQ x Comfy Pup、Domestic BBQ以及Rubie LA。

Smorgasburg 是美國最大的露天美食集市，集結了該地區最潮流的美食，在這裡有廣受歡迎的快閃店，也有超人氣的網紅店，可以說是吃貨必打卡的地方。位於紐約和洛杉磯的Smorgasburg每周都能吸引上萬的吃貨報到。洛杉磯Smorgasburg每周日上午10點到下午4點開放，地點是位於洛杉磯市中心的777 S ALAMEDA ST。

洛杉磯 美食 南加

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