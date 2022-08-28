美西Senior FASCA開訓 張良民出席

美西地區進階海外青年文化大使協會培訓大會合影。（本報記者／攝影）

2022年美西地區「進階海外青年文化大使協會培訓大會（Senior Formosa Association of Student Cultural Ambassadors ，簡稱 Senior FASCA）」，27日上午在洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦始業式，展開為期三天的學習課程，中華民國 僑務委員會主任秘書張良民出席。

僑務諮詢委員楊賢怡介紹，FASCA和Senior FASCA培訓大會已經邁入第12年。在美國的台灣第二代、第三代僑胞有在地優勢，為了讓他們成為僑社接班人，透過進階培訓活動，讓他們更加了解台灣文化，培養青少年的團隊精神、領導能力及文化傳承，讓孩子們能夠立足美國，放眼世界，培養世界觀。

楊賢怡說，這個培訓班的特色是學習、實習並行，多年來與僑界海外青年英語服務營一起，成功凝聚了海外僑胞的愛國之心。

Senior FASCA培訓大會去年在舊金山、紐約兩地舉行，今年分別在洛杉磯和芝加哥舉行。洛杉磯的培訓地點在僑教中心，培訓大會已經於25日、26日展開了兩天課程項目。

中華民國僑務委員會主任秘書張良民出席了始業式。（本報記者／攝影）

專程從台灣來訪的僑委會主任秘書張良民，在27日始業儀式上說，FASCA培訓大會意義深遠。來美國打拚的第一代台灣僑胞，深感應該把在美拚搏精神傳承下去，特別感謝主辦該活動的僑領和僑胞們。

行政院政務顧問林榮松致詞說，第二代台美人有語言、文化的先天優勢，在美傳承台灣文化遠勝於第一代移民。他作為本次培訓班的講師之一，將在28日下午發表題為「如何躍登國際舞台展現台灣軟實力-台灣會館醫療團隊的成功經驗」之演講。

培訓班的學習課程，包括台灣文化、組織發展與經營，企業創業、經營管理等，導師們演講「認識台灣原住民及文化」、「如何經營非營利企業」、「如何將個人興趣及專長發展成終身事業」等，學員們還將參觀洛市中心West Bonaventure酒店，迪士尼音樂廳（Disney Concert Hall），好萊塢中國劇院等地標。

加州 眾議員方樹強辦公室代表，僑務委員會綜合規劃處副處長高家富、洛僑文教中心主任陳敏永，副主任鄭心茹、劉岱欣，僑務委員江瑞瀛等人，也出席了始儀式。