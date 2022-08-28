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IKEA兩工作室月底入駐南加華人區

記者朱敏梓／綜合報導
2022年4月15日，宜家第一間小型門店在紐約上東區開業。（IKEA官網）
2022年4月15日，宜家第一間小型門店在紐約上東區開業。（IKEA官網）

宜家（IKEA）以其大型零售店而聞名，店舖往往設立在近郊。而現在宜家推出了小規模的「規畫工作室」（IKEA Planning Studio），月底入駐南加華人社區，量身定製家具廚具各種室內用品，專為城市居民打造。

宜家將於8月29日（周一）在長堤中心的Towne Center，開設首家佔地8000平方英尺的工作室，並於8月31日（周三）在亞凱迪亞市的Westfield Santa Anita舉行第二間店舖的開幕儀式，這家工作室佔地9092平方英尺。這也是宜家小型店舖首次進入南加市場。

宜家還將提供免費配送服務，把客戶訂購的家具、廚房用品、照明設備、書桌、文件櫃和房間隔板等所有物品送到家中或其他地點。

宜家首席執行長奎尼奧內斯 (Javier Quiñones) 在一份聲明中表示，「規畫 工作室」提供了一種獨特的體驗，並考慮到了便利性，它們是為洛杉磯的生活量身定製的。他表示，該公司正在尋求加強在南加州的業務。「我們看到客戶仍然渴望親身體驗。這就是為什麼除了電子商務之外，我們還大力投資實體店和更新、更方便的商店形式，比如洛杉磯的兩家規劃工作室。」

工作室的概念主要是受到市場推動，宜家希望藉此能更好地了解消費者所面臨的障礙，用他們喜歡購物的方式來布置居家和辦公環境。

參照4月15日在紐約上東區開業的第一家規畫工作室，工作室共有三層，店內設置了一些電腦區域，方便店員和顧客坐下來一對一諮詢。在規畫區還放置了瓷磚、木板等建築材料，方便消費者根據自己的喜好和需求來進行選擇，並定製相應的方案。

南加 洛杉磯 亞凱迪亞

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