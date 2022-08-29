保安、保鏢差一字 回報、專業要求差異大

南加聖谷一家超市門前配戴槍械保安。（記者啟鉻／攝影）

保安與保鏢，同為維護安全，卻有顯著差異；保安層級低，專業素養要求不高，待遇也低。保鏢要求高，臨場應變非專業者難以勝任，必要時以身護主，相對薪酬不菲。在目前治安不佳情況下，兩者的需求都增加，華人從事這行業，各有不同想法，保安認為是謀生方式之一，保鏢則相對空間較大，也有較理想的回報，但相對的付出更多。

南加社區治安案件頻發，有的顧客在華人超市 購物後，在停車場遭歹徒搶劫貴重物品。有的顧客抱怨華人超市為什麼不增加保安，而且社區華人保安人員很少見，無法提供購物者或居民安全感。華人保安培訓公司業者表示，華人之所以不願意做保安，障礙主要是英語不熟、觀念保守、嫌保安工作薪水低不入流、不體面。

現在社區及一些華人超市不斷發生各類案件，有的華人居民提議，既然警察 人手不足，華人若願意從事保安工作，也可以彌補警力不足，對維護社區治安有益。經營多年保安培訓公司的華人業者Tony Lee表示，他培訓保安近十年，其他族裔學員很多，但華人學員總數也不到20名，華人社會從業者及普通居民大多對保安員工作重要性並不認同。

語言障礙 影響入門

Tony Lee說，最需要華人保安員的是一些華人超市及商業公司，但很多華人業者認為，僱請保安員，年齡都偏大，就和傳統打更的一樣，沒啥大用，真正有突發案件，這些保安員起不了什麼作用，而且保安員也需要英語熟練，比如若有突發治安案件，需要立即報警向警方描述大致是發生什麼事情，英語不熟練，要想描述案件不易。這也是很多華人不願意做保安的主要原因之一。

他說，另一個原因就是在普通超市、公司做保安員也都是公司提供規定時薪，薪水不高，而且還有一定風險。許多華人認為，還不如去開大貨車，每月薪水低者數千元，高則可以近萬元，或者去做餐廳服務生，每天小費也不少，且安全有保障。實際上，華人社會從觀念上，對從事保安員的工作就不認同，不認為這是個正經職業，只視為低檔次工作。

曾經從事多年保安工作的華人顏先生表示，保安員也有可以佩戴槍械，及可不佩戴槍兩種。佩戴槍械的保安如同準警察，其身分如同保鏢。一般超市公司的保安員，沒有武裝，頂多佩戴對講機、手電筒。一旦發生刑事案件，無法應對，只能報警。這類保安薪水都不高，與超市普通職員薪水差不多。而可佩戴槍械的保鏢，會出現在大型活動及好萊塢 影星私人聚會上維持安保，薪水要高很多。

私人保鏢 很有前途

彥先生說，他從事的是可佩戴槍保安（保鏢），多次為好萊塢明星聚會維持安保。他認為，即使大型活動上，華人保鏢也寥寥無幾。