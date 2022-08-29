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自行車前國手林峰 退休改當貼身保鏢

記者啟鉻／洛杉磯報導
前中國自行車國家隊隊員林峰。（受訪者提供）
前中國自行車國家隊隊員林峰。（受訪者提供）

前中國自行車國家隊運動員林峰，曾在全國場地自行車冠軍賽，打破全國紀錄，為亞洲賽冠軍。他移民美國後，由於身體素質極佳，取得保安資格後，經常為名人、明星做近身保鏢。他說，這類保鏢報酬比普通保安高出至少一倍半。

林峰說，一般是根據被保護者的要求，來確定安保級別，比如保護明星、政要的安全，就不屬於普通保安服務範圍。他曾經為非裔電影明星Chadwick Boseman，在一次好萊塢慈善活動中擔任兩名貼身保鏢之一。用意在防止心懷不軌的粉絲靠近，確保安全。還有一次是華裔影視明星吳彥祖，來洛參加名車遊行活動，主題與反仇恨亞裔有關，他擔任一對一近身安保。前中國女排總教練郎平，日前來洛杉磯參加活動，他也參與安保服務，在主要進出口擔任近身保護。

作為近身保鏢，收入也比一般保安高一些。林峰說，這類一對一的近身安保服務，有時穿制服、有時是便衣，安保危險度也高，需要應對緊急事件，收入至少為普通安保的一倍半。

林峰曾是職業運動員，身高181公分，體重200磅，安保知識全面，能快速掌握新技能，反應機敏，防範和預判意識強，行動快。他說，他目前在一家安保公司任職，在到達安保現場前，都有一套預案，料想會出現怎樣，以及可能需要的各種應急情況，事先做好各種處理。不是等到事情發生再處理，恐怕就晚了。而所謂臨場發揮的安保措施，讓人眼花撩亂的槍戰打鬥，其實只存在於好萊塢電影中。

林峰從事貼身安保服務不到十年，他說，華人區活動尚未遇到突發嚴重的安保問題。

林峰多次為好萊塢影星、華人影星、華人運動家擔任貼身保鏢。（受訪者提供）
林峰多次為好萊塢影星、華人影星、華人運動家擔任貼身保鏢。（受訪者提供）

電影 運動員 好萊塢

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