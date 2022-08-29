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底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

顏文宇白天主持電台節目 晚上當保安

記者啟鉻／洛杉磯報導
顏文宇。（受訪者提供）
顏文宇。（受訪者提供）

南加華人社區，有一位華文電台名主持人顏文宇，出於對保安業感興趣，也為了能多賺些額外收入，他在取得保安資格後，白天做主持人，晚上就到夜總會做配槍巡邏保安。他說，中國國家領導人多年前訪美時，南加僑社舉辦歡迎活動，他協助組織維持治安，圓滿完成任務。

顏文宇表示，兼職保安主要是出於興趣。起初因所在媒體公司舉辦年度電影節活動，僱請的保安不給力，他就有意去做，正巧他組織的社區射擊俱樂部有教官具備培訓保安資格，經過月餘培訓，取得保安及配槍資格後，他成為保安。他白天在公司完成電台主持工作後，晚上就到一些城市夜總會做停車場巡邏保安。經常去的城市有惠提爾市、千橡樹市。

這樣的工作方式其實很辛苦，而做保安時也曾遇到突發事件。一次在惠提爾市一家夜總會做持槍巡邏保安，當時亞裔保安員只有他一人。在停車場開著巡邏車巡查時，遇到一名西裔年輕女子大聲喊叫，旁邊一名男子搶奪她的包包，顏文宇迅速上前制止，男子試圖反抗，見到顏文宇持槍，全副武裝，就膽怯轉身逃跑。在追擊中，顏文宇將劫匪堵在附近一家垃圾回收站裡。另一名保安隨後趕到。他們擔心劫匪身上有匕首，顏文宇向警方報警。警方趕到後，大家合力將劫匪擒獲。實際上，晚間巡邏時，各種突發案件遇到過不少。

由於僑社知道他有保安資格，一些重要活動，就請他組織維護治安。多年前，時任中國國家副主席習近平訪美，南加華人僑社在洛杉磯市中心為習主席舉辦歡迎活動，活動的外圍保安就是他組織的。當時會場外還有一些異議人士的抗議活動，但在他對十餘位華人保安組織協調好，沒有發生有人衝撞會場事件，圓滿完成重大任務。當時會場的整個音響系統，也是他負責安排。

顏文宇表示，因對保安工作有興趣，擔任巡邏警衛時，渾身充滿力量，有時持續通宵都不睏。因為白天工作晚上熬夜，從事繁重緊張工作，對身體健康也造成負面影響。他從事兼職保安近四年，感到責任很大，雖然現在因身體原因不再從事保安了，但積累的安保經驗很寶貴，他尤其珍惜。

顏文宇。（受訪者提供）
顏文宇。（受訪者提供）

南加 華人 亞裔

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