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李托尼 保護好萊塢大咖、沙國皇室

記者啟鉻／洛杉磯報導
李托尼（右）。（李托尼提供）
李托尼（右）。（李托尼提供）

在南加華人社區，為數不多來自中國的移民，在美國生活幾年後，開始涉入保安領域，李托尼就是其中一員。他從為好萊塢明星提供保安服務開始，到開辦保安培訓、為國外貴賓來訪提供安保、擔任射擊教練，在這個領域不斷延伸、尋找發展方向。

李托尼說，他20多年前移民來美，起初英語不熟練、對社會環境不熟悉，只能在華人超市打工，一邊打工一邊在社區學院上學。後來一個偶然機會，一位熟悉的老鄉大哥在好萊塢為明星做安保，看到李托尼身體強壯，就問是否喜歡做保安？時間靈活，賺錢還可以。就這樣在這位老鄉的引薦下，他經過系統培訓，開始為好萊塢明星做安保服務，是那種可以配槍的保安人員，而且是多個保安一起行動，保證影視明星或歌星安全。

李托尼說，多年下來，需要安保服務的明星歌星有很多，比如稱為「侃爺」的說唱歌手Ye Kanye West、希爾頓酒店家族Paris Hilton，當紅女歌星，還有一些好萊塢明星。這些明星舉辦活動時，擔心被狗仔隊偷拍，或者在一些公開場合聚會，就會要求安保人員做好清場及守衛工作。負責保安的人員都很辛苦，有時就餐或上衛生間像打衝鋒。

李托尼（左）。（李托尼提供）
李托尼（左）。（李托尼提供）

在提供安保服務中，李托尼也遇到過意外突發事件。一次在好萊塢為明星做安保，一名男粉絲發生不快意圖不軌，拔出匕首就要行兇，李托尼與同伴趕緊處置，而且隨時準備開槍擊傷這名男子，最終危機解除。還有一次為一名沙烏地王子抵達洛杉磯提供安保服務，由於王子家庭成員較多，提供保安服務的有十餘人，總共有兩周時間。提供服務內容包括陪同到景區遊覽、購物、到機場等一路安保。這次安保服務收入加小費，總計有5000多元。

李托尼從事保安服務多年後，隨著經驗積累，開始創辦保安培訓學校，期間若有需要提供保安服務的業務，他也會去做。他表示，保安學員華人不多，這與華人觀念較保守有關系。此外，他也是華人社區一些射擊俱樂部的射擊教練。現在華人擁槍數量愈來愈多，而且迫切需要熟悉美國有關私人擁槍法律法規，在射擊場實彈學習。他因從事保安服務多年，對美國槍械法規了解較多，也有不少經驗，願意分享給大家。

自從進入保安領域後，李托尼一直在拓展發展方向。他說，在這個行業，若能從事明星保鑣服務，收入就算很高了；一般來說，這樣的服務至少每小時30至35元，有的甚至更高。就看如何與對方怎麼談服務費價格，其中也有很多技巧和行規。他的保安培訓服務及相關業務也發展到了美東，每天都在忙碌安保業務。

華人超市 好萊塢 移民

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