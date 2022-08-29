治安拉警報 保安市場未來需求增

在華資珠寶店守衛的2名西裔持槍保安。（記者啟鉻／攝影）

在普通華人移民看來，所謂保安，就是在超市、社區、珠寶店等固定地點維持治安和巡邏，從一些華人眼裡，保安並非體面工作，薪水也不高，收入養家很不易，工作前景不理想，實際上，這種觀念很保守。在美國安保市場工作類型很多，為社區超市提供保安服務，只是其中一種。據有關機構統計，隨著人們對安保愈來愈重視，這個市場需求很大，而且工作前景逐漸變好。

在美國，普通保安員只是安保服務工業（Security Service Industry )的職業之一。而安保公司是是該工業領域提供安全服務的基本單位，提供經過專業安防訓練人員擔任警衛，或提供巡邏，維護一個地方的收費治安服務。還有額外安全服務，包括：警報系統、網路安全、犯罪背景篩查、風險分析、安全諮詢服務等。如果進一步細分，安保服務類別包括：裝甲車服務、保安和巡邏服務、測謊服務、企業調查服務、臨時活動的保安和人群控制服務、私人偵探服務以及保鏢服務（Bodyguard services）。

若根據加州就業 發展機構的定義，保安人員監視、巡邏或監控營業場所、私人財產或個人，以防止盜竊、暴力或違反規則。保護財產免受火災、故意破壞和非法進入。保安員監視入店行竊，並看守貴重物品的取貨和運送。看守貴重物品包括在不同地點之間轉移的現金，甚至保護在電影 頒獎典禮上借給女演員價值200萬元的鑽石項鍊。金融機構和零售業等行業，保安警衛駕駛裝甲卡車，確保現鈔或其他貴重物品安全抵達需要的地點。

保安人員工作也是多種多樣的，工作性質取決於服務行業。一些警衛攜帶武器，例如槍枝、警棍、催淚瓦斯或胡椒噴霧，但被鼓勵僅用於自衛。他們通常還帶著手銬、對講機、手電筒和手機等。

少數有專業素養的保安人員，充當著名政治人士、商界領袖或電影業高管和演員的保鏢。他們在公共場合保護個人安全，並保護他們免受傷害或侵犯隱私。

作為提供安保服務人員需要具備的技能包括：要有對周邊環境及發生情況的敏感判斷、歸納推理能力；監控能力；基本寫作表達能力；敏銳感知力；積極善於傾聽；公共安全、保護執行力；具備隨機注意力。

從加州普通安保人員就業崗位2022年薪水統計，平均年薪水可以達到近4萬元，即每小時18.49元，最高的可以拿到年薪4萬2000多元。加州有兩個縣保安人員年薪要稍高一些，在聖比尼度縣（San Benito ）和聖塔克拉拉縣（Santa Clara ）普通保安人員的年薪可以至近5萬元。

隨著美國國內治安水平愈來愈令人擔憂，有關安防專家認為，未來私人及公司對安保系統、安保人員需求呈現增加趨勢。美國安保市場巨大，整個市場的價值在數百億元。目前呈現的情況是，規模較大的安保公司，對小型保安公司收購兼併，壯大競爭力。