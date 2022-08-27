普渡大學攜成大研究半導體 台美高教教研合作首例
印第安納州的普渡大學（Purdue University）與中華民國國立成功大學，因應全球半導體產業趨勢，搶先布局前瞻科技人才培育與交流網路，8月23日於台北君悅酒店就半導體與智慧製造之教學、研究、人員交流與產學合作等方向，簽署雙方合作意向書，開創台、美高等學府共同投入半導體領域的教研合作首例，落實台美人才循環之國家政策。
在成大校長蘇慧貞以及美國印第安納州州長侯康安（Eric J. Holcomb）的見證下，成大智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤，與普渡大學工學院代院長朗斯壯（Mark Lundstrom）分別代表雙方簽署，擘劃未來在半導體與永續製造領域中廣泛合作，包含：交換學者、交換學生、科研或教學合作、產學合作以及雙方協議之學術科研計畫等。
協議簽署後隨即舉辦閉門晚宴與交流會，邀請國內半導體業界代表，包含旺宏電子董事長吳敏求、美商達爾科技董事長盧克修、日月光半導體執行長吳田玉、奇景光電董事長吳炳昇、碇基半導體總經理邢泰剛與國巨執行副總 Bob Willoughby，並邀請教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀，與美國印第安納州州長侯康安率領的訪問團一行蒞臨與會，共同交流台灣如何建置產業、政府、學術鏈結機制，以及台灣高科技產業的未來發展走向。
成大蘇慧貞校長表示，成大智慧半導體與永續製造學院不僅串聯南部科學園區，同時也為高雄的專業人士提供課程，促進台灣南部半導體產業聚落的區域發展；而普渡大學不僅是印第安納州、美國，更是全球名列前茅的頂尖學府，期待在雙方攜手引領之下，在高等教育端開創新的研究與課程型態，為下一世代半導體產業提前布局，與產業攜手培育優秀專業人才。
蘇慧貞校長認為，目前雙方持續經營的成大-普渡雙聯學位計畫與線上課程，讓成大學生提高國際能見度與市場機會。「儘管這三年世界還是受到疫情影響，成大積極推動與普渡在科技領域建立更深入、更強大、更有價值的合作關係，也持續提供世界級一流的科學教育並支持台灣的產業發展，繼續培育科技與半導體業需要的人才。」
普渡大學工學院代理院長朗斯壯認為，合作意向書的簽署把成大跟普渡大學合作提高到更高層次。自美援時期，美國普渡大學即盡心盡力協助成大轉型成為世界級大學，使成大成為台灣經濟與產業成長的動力來源，至今兩校交流成果斐然，目前台灣有超過1000位普渡大學畢業校友，投入台灣的就業市場，在普渡就讀的台灣學生也一直增加，目前普渡則有11位教師來自台灣。兩校未來合作將專注在半導體、電機與資訊領域如：半導體封裝與異質整合，以及永續與綠色製造技術，合作是對台美兩國都很重要的產業發展助力，未來雙方將繼續擴展雙聯學位計畫，希望對半導體發展研究合作與學生交換創造更多機會。
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