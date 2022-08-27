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「花與畫之美」油畫水彩聯展 意廬會所8月27日登場

本報訊
意廬會所將舉辦陳薈民/陳津津油畫水彩聯展。（意廬會所提供）
意廬會所將舉辦陳薈民/陳津津油畫水彩聯展。（意廬會所提供）

有內陸帝國華人企業家夫婦郭健民、嚴筱意創辦的文化中心「意廬會所」，將舉辦陳薈民／陳津津油畫水彩聯展，8月27日《花與畫之美》熱鬧開場，9月3日《當作家遇到畫家》書畫講座，為藝術愛好者導覽《天空與風中的機緣》。

陳薈民老師說，「畫家是快樂的，因為色彩與喜悅終日與他們為伍。」他的畫風充滿瑰麗的色彩與鮮明的個人風格。身為美國UCAAA畫家協會主席，也是多個藝術協會會員，陳薈民授畫學生無數，參賽屢獲獎項， 作品屢見於美國畫廊或各地企業或私人收藏品中。

陳津津老師以煙雨朦朧美若詩的畫面，尤擅長人物動物感情飽滿的眼神，令人駐足再三，筆潑染溼乾相互交錯的筆法，自成一格，作品在美國各水彩畫會頻獲獎項。  

《花與畫之美》27日下午1時開幕，2時池坊流聖蓋博支部長楊芙婷老師插花示範，3時陳薈民/陳津津現場寫生示範。《當作家遇到畫家》書畫講座有嚴筱意與陳薈民對談，介紹《皮箱與天空的機緣》，9月3日下午2時-4時舉行。意廬會所地址：4711 Schaefer Ave., Chino，CA 91710，電話626-437-6939  

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