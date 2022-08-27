我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

趙美心爭取20萬元資助FACES 幫學子升大學

記者朱敏梓／洛杉磯報導
東洛杉磯學院主席 Alberto J. Roman（記者朱敏梓／攝影）
東洛杉磯學院主席 Alberto J. Roman（記者朱敏梓／攝影）

2022年8月26日，美國國會議員趙美心（Judy Chu）特別來到阿罕布拉高中（ALHAMBRA HIGH SCHOOL), 向東洛杉磯學院 (ELAC) 家庭和社區參與服務計畫 (FACES)贈送20萬元的支票。她通過2022年國會社區項目資助 (CPF) 為該計畫獲得了資金。社區項目資助允許國會議員為有利於他們所代表的社區的特定項目申請直接資助。

FACES項目由洛杉磯社區學院學區（Los Angeles Community College District，LACCD）、東洛杉磯學院（ELAC）和阿罕布拉學區（Alhambra Unified School District， AUSD）共同主導。

趙美心在捐贈儀式上稱，「作為一名20多年的前教育工作者，我親眼目睹了高等教育如何成為通向更美好未來的可靠途徑。然而，大學準備過程可能會有許多困難，尤其是對於來自缺乏代表性背景，例如第一代移民的學生或來自低收入家庭的學生來說。」

趙美心表示，FACES是一個典範，為學生通往成功提供了更多的機會。為FACES計畫提供的這筆資金將通過提供資源來幫助學生、家長和家庭為大學做準備，從而降低進入高等教育的障礙。

東洛杉磯學院主席Alberto J. Roman對趙美心的捐贈表示了感謝，他表示「非常感謝趙議員一直以來對ELAC和我們的學生的支持。這些資金將有助於加強我們與當地高中的聯繫。FACES幫助我們服務區的K-12學生以及他們的家人與大學文化建立起溝通的橋梁。」

LACCD代表Kelsey lino表示，非常感謝趙美心對LACCD和東洛杉磯學院學生及其家人的不懈支持， 為FACES計畫提供的資金將加強ELAC與東洛杉磯和聖蓋博谷社區的合作，以促進大學入學，同時加強社區的公民參與。

對此，ELAC和AUSD雙錄取課程學生之一Mike的家長Candace Chen對這個項目表達了感謝，她認為這個項目為兒子和整個家庭打開了一扇全新的大門，很高興能成為這個項目的成員之一。

FACES計畫設立了大學預科學院，為學生及其家人提供服務，該學院為高中生提供大學信息、資源、研討會和大學校園之旅，提供從高中到大學的無縫過渡，將家庭與大學信息聯繫起來，並為教育工作者提供時間和技能，更高效地與家庭建立起聯繫。其中一個合作夥伴是阿罕布拉聯合學區 (AUSD)，學區的許多學生已經在ELAC和阿罕布拉高中參加了雙錄取課程。有興趣的準大學生家長也可以註冊以獲得信息和支持，以幫助孩子為進入大學做充分的準備。

國會議員趙美心（Judy Chu）博士（記者朱敏梓／攝影）
國會議員趙美心（Judy Chu）博士（記者朱敏梓／攝影）
全體來賓、項目學生和家長合影（記者朱敏梓／攝影）
全體來賓、項目學生和家長合影（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 趙美心 阿罕布拉

上一則

上海杏花樓和新雅月餅 再次登陸美國市場

下一則

南加海岸周末水暖 恐出現危險離岸流

延伸閱讀

華美博物館擴建 趙美心姊弟捐款37.5萬

華美博物館擴建 趙美心姊弟捐款37.5萬
華美博物館擴建動土 趙美心姐弟捐款37.5萬紀念父母

華美博物館擴建動土 趙美心姐弟捐款37.5萬紀念父母
林達堅成立粵港澳大灣區企業家總商會 爭取立法發言權

林達堅成立粵港澳大灣區企業家總商會 爭取立法發言權
美國粵港澳大灣區企業家總商會成立

美國粵港澳大灣區企業家總商會成立
吳程遠力拚連任聖蓋博市議員 趙美心背書

吳程遠力拚連任聖蓋博市議員 趙美心背書
回顧遊行被捕細節 趙美心這麼說...

回顧遊行被捕細節 趙美心這麼說...

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」