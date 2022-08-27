趙美心爭取20萬元資助FACES 幫學子升大學

東洛杉磯學院主席 Alberto J. Roman（記者朱敏梓／攝影）

2022年8月26日，美國國會議員趙美心 （Judy Chu）特別來到阿罕布拉 高中（ALHAMBRA HIGH SCHOOL), 向東洛杉磯 學院 (ELAC) 家庭和社區參與服務計畫 (FACES)贈送20萬元的支票。她通過2022年國會社區項目資助 (CPF) 為該計畫獲得了資金。社區項目資助允許國會議員為有利於他們所代表的社區的特定項目申請直接資助。

FACES項目由洛杉磯社區學院學區（Los Angeles Community College District，LACCD）、東洛杉磯學院（ELAC）和阿罕布拉學區（Alhambra Unified School District， AUSD）共同主導。

趙美心在捐贈儀式上稱，「作為一名20多年的前教育工作者，我親眼目睹了高等教育如何成為通向更美好未來的可靠途徑。然而，大學準備過程可能會有許多困難，尤其是對於來自缺乏代表性背景，例如第一代移民的學生或來自低收入家庭的學生來說。」

趙美心表示，FACES是一個典範，為學生通往成功提供了更多的機會。為FACES計畫提供的這筆資金將通過提供資源來幫助學生、家長和家庭為大學做準備，從而降低進入高等教育的障礙。

東洛杉磯學院主席Alberto J. Roman對趙美心的捐贈表示了感謝，他表示「非常感謝趙議員一直以來對ELAC和我們的學生的支持。這些資金將有助於加強我們與當地高中的聯繫。FACES幫助我們服務區的K-12學生以及他們的家人與大學文化建立起溝通的橋梁。」

LACCD代表Kelsey lino表示，非常感謝趙美心對LACCD和東洛杉磯學院學生及其家人的不懈支持， 為FACES計畫提供的資金將加強ELAC與東洛杉磯和聖蓋博谷社區的合作，以促進大學入學，同時加強社區的公民參與。

對此，ELAC和AUSD雙錄取課程學生之一Mike的家長Candace Chen對這個項目表達了感謝，她認為這個項目為兒子和整個家庭打開了一扇全新的大門，很高興能成為這個項目的成員之一。