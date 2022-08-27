趙美心爭取20萬元資助FACES 幫學子升大學
2022年8月26日，美國國會議員趙美心（Judy Chu）特別來到阿罕布拉高中（ALHAMBRA HIGH SCHOOL), 向東洛杉磯學院 (ELAC) 家庭和社區參與服務計畫 (FACES)贈送20萬元的支票。她通過2022年國會社區項目資助 (CPF) 為該計畫獲得了資金。社區項目資助允許國會議員為有利於他們所代表的社區的特定項目申請直接資助。
FACES項目由洛杉磯社區學院學區（Los Angeles Community College District，LACCD）、東洛杉磯學院（ELAC）和阿罕布拉學區（Alhambra Unified School District， AUSD）共同主導。
趙美心在捐贈儀式上稱，「作為一名20多年的前教育工作者，我親眼目睹了高等教育如何成為通向更美好未來的可靠途徑。然而，大學準備過程可能會有許多困難，尤其是對於來自缺乏代表性背景，例如第一代移民的學生或來自低收入家庭的學生來說。」
趙美心表示，FACES是一個典範，為學生通往成功提供了更多的機會。為FACES計畫提供的這筆資金將通過提供資源來幫助學生、家長和家庭為大學做準備，從而降低進入高等教育的障礙。
東洛杉磯學院主席Alberto J. Roman對趙美心的捐贈表示了感謝，他表示「非常感謝趙議員一直以來對ELAC和我們的學生的支持。這些資金將有助於加強我們與當地高中的聯繫。FACES幫助我們服務區的K-12學生以及他們的家人與大學文化建立起溝通的橋梁。」
LACCD代表Kelsey lino表示，非常感謝趙美心對LACCD和東洛杉磯學院學生及其家人的不懈支持， 為FACES計畫提供的資金將加強ELAC與東洛杉磯和聖蓋博谷社區的合作，以促進大學入學，同時加強社區的公民參與。
對此，ELAC和AUSD雙錄取課程學生之一Mike的家長Candace Chen對這個項目表達了感謝，她認為這個項目為兒子和整個家庭打開了一扇全新的大門，很高興能成為這個項目的成員之一。
FACES計畫設立了大學預科學院，為學生及其家人提供服務，該學院為高中生提供大學信息、資源、研討會和大學校園之旅，提供從高中到大學的無縫過渡，將家庭與大學信息聯繫起來，並為教育工作者提供時間和技能，更高效地與家庭建立起聯繫。其中一個合作夥伴是阿罕布拉聯合學區 (AUSD)，學區的許多學生已經在ELAC和阿罕布拉高中參加了雙錄取課程。有興趣的準大學生家長也可以註冊以獲得信息和支持，以幫助孩子為進入大學做充分的準備。
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