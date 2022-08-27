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河濱縣高院 首位華裔法官楊振威就職

記者啟鉻／河濱報導
河濱縣高等法院首位華裔法官楊振威（左一）與家人合影。（記者啟鉻／攝影）
河濱縣高等法院首位華裔法官楊振威（左一）與家人合影。（記者啟鉻／攝影）

華裔楊振威（Jerry C. Yang ）26日在河濱縣高等法院宣誓就職，成為該縣首位華裔法官。楊振威的家人，眾多同事、友人及社區人士到場祝賀。楊振威宣誓就職後，致辭間向父母表達感恩用詞簡短，但含著淚水哽咽表示，父母帶著他和弟弟從台灣來到美國，辛勤勞作給他們提供更多機會和幸福生活，深深感恩。

宣誓儀式開始前，楊振威的女兒還用中文感謝大家來參加就職儀式。主持活動的是河濱縣高等法院法官John M. Monterosso。聯邦法院地區法官Virginia A. Phillps，以及聖伯納汀諾縣高等法院法官Corey G. Lee分別致辭，讚揚楊振威以往工作績效，稱讚他是擁有獨立自信、職業操守，關心他人，充滿愛心並有勇敢及謙遜品格，令他人尊敬。當Corey G. Lee表示，楊振威是河濱縣高等法院首位華裔法官時，在場參與儀式者，均報以熱烈掌聲。

楊振威的多年好友Jerry J. Chang表示，與楊振威相識有25年，兩人是最好的朋友。對楊振威取得的成績非常自豪和驕傲。楊振威工作努力，聰敏智慧，在做決定時也非常公平，河濱縣高等法院能有楊振威出任法官真是得其所哉，希望楊振威在工作崗位上，能取得更驕人業績。

楊振威在John M. Monterosso主持下宣誓就職，並在眾人前穿上法袍。他在致辭中首先感謝同事及友人對自己成長幫助，包括法官Phillips以及Lee，還有友人Jerry ，同時，對他曾經工作過的聯邦檢察官辦公室的同事們也深表謝意。

在致辭中，楊振威對父母無私辛勞對他和弟弟提供的好生活和更多機會也深深感恩。他也感謝太太Helen Yang及女兒及幼子Haley和Joshua，是家人給他無私的愛，讓他的生活充實和充滿歡樂。

華裔 檢察官

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