玩命關頭10拍攝 現場居民抗議

洛杉磯縣安吉利諾岡地面上，充斥清晰可見的輪胎印。（截至abc7）

電影 「玩命關頭」（The Fast and the Furious，陸譯：速度與激情）26日在洛杉磯 縣安吉利諾岡（Angelino Heights）拍攝時，受到當地居民抗議，他們稱拍攝活動為當地居民帶來許多不便，助長街頭賽車 等不良風氣，擾亂了社區治安。

「玩命關頭」第十部在26日和27日於安吉利諾高地拍攝最新進度，當地居民聽聞後表示，由於該電影取景導致當地街頭賽車數量激增，讓街道上到處充斥清晰可見的輪胎印。該電影除了美化非法街頭賽車之外，也間接鼓勵類似賽事舉行。當地居民們苦不堪言，集體組團抗議、希望劇組易地拍攝。

街道屬於大眾組織（Streets Are For Everyone ）執行主任凱維特（Damian Kevitt）表示，居民們獲悉「玩命關頭10」再度於原地拍攝後，均表示劇組應另選拍攝場所，因其電影不良風氣，將為當地帶來更多非法街頭賽車及交通堵塞。僅管劇組已發放一定補貼以彌補造成的短期不便，但風氣敗壞將會持續長久。

在周五的抗議活動中，居民表達了幾點訴求，包括希望洛杉磯警局能參與管制、電影製作方NBC Universal 採取一定響應行動，如電影開頭和結尾播放一段免責聲明短片，以阻止粉絲參與非法街頭賽車。抗議活動在周五上午10 時和下午5時分別舉辦。