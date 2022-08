玩命關頭10拍攝 現場居民抗議

洛杉磯縣安吉利諾岡地面上,充斥清晰可見的輪胎印。(截至abc7)

電影 「玩命關頭」(The Fast and the Furious,陸譯:速度與激情)26日在洛杉磯 縣安吉利諾岡(Angelino Heights)拍攝時,受到當地居民抗議,他們稱拍攝活動為當地居民帶來許多不便,助長街頭賽車 等不良風氣,擾亂了社區治安。

「玩命關頭」第十部在26日和27日於安吉利諾高地拍攝最新進度,當地居民聽聞後表示,由於該電影取景導致當地街頭賽車數量激增,讓街道上到處充斥清晰可見的輪胎印。該電影除了美化非法街頭賽車之外,也間接鼓勵類似賽事舉行。當地居民們苦不堪言,集體組團抗議、希望劇組易地拍攝。

街道屬於大眾組織(Streets Are For Everyone )執行主任凱維特(Damian Kevitt)表示,居民們獲悉「玩命關頭10」再度於原地拍攝後,均表示劇組應另選拍攝場所,因其電影不良風氣,將為當地帶來更多非法街頭賽車及交通堵塞。僅管劇組已發放一定補貼以彌補造成的短期不便,但風氣敗壞將會持續長久。

在周五的抗議活動中,居民表達了幾點訴求,包括希望洛杉磯警局能參與管制、電影製作方NBC Universal 採取一定響應行動,如電影開頭和結尾播放一段免責聲明短片,以阻止粉絲參與非法街頭賽車。抗議活動在周五上午10 時和下午5時分別舉辦。