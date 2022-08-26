富婆用假貨 被拆穿顏面掃地

一些不缺錢的華人喜歡去Goodwill或者跳蚤市場淘寶。（本報記者╱攝影）

日前比佛利山的網紅理髮師Alex Pardoe在自己的TikTok頻道，吐槽一個有錢的客人拿著愛馬仕鉑金包25說是假貨，讓他震撼，原來有錢人也愛買假貨。其實在洛杉磯華人 區拿假貨包的真假富婆也不在少數，有人這麼做的理由是真假混合經濟實惠，有的人則是為妝點門面，還有華人專門出售A貨或銷贓品，滿足這類需求。

有華人用假貨是出於經濟角度；一位華人說，她以前的鄰居家裡四輛超跑 ，邁凱倫和蘭博基尼都有，但女主人的包是真假都有，原因是她覺得從這些車走出來，不會有人懷疑她的包是假的，既然這樣，何必花錢買真包。一些總價相對低的單品，例如墨鏡、手鍊，則會用真品。

還有某華人民選官員明明身價不菲，但表示最喜歡去Goodwill買二手衣服，因為這樣消費才最經濟實惠。她說，Goodwill店裡有原價好幾百元的衣服，二手只賣幾十元，做工還比現在的精細，何樂不為。

也有人是出於安全考量，不願炫富，別人問起就說是假包。有華人表示，她認識幾個華人富婆，去理髮按摩，話多的員工會問包問首飾，她們都統統回答是假的；但其實是真品，只是為了安全考慮說是假的。

更多人則是為了充門面。日前有一位華人富太太本來在朋友圈很有威望，各種新款名牌包，連開的蘭博基尼車上也貼滿LV的Logo，還發朋友圈說給閨蜜每個人送了愛馬仕的單品，後來被人拆穿車子是租的，包是假的，給閨蜜的禮物也是假的，讓她瞬間顏面掃地。

其實，在華人區有人賣A貨名牌包，早已不是什麼秘密，畢竟中國東莞一度是A貨的大本營。華人Tina表示，她小孩的美術老師曾介紹她本地一家A貨店，那裡最新款和當季A貨都有，還能找來正品直接問老闆有無A貨。當然價格比正品便宜很多，且有的做工以假亂真。不過，如果要混進美國華人富豪圈，還是要小心，因為大家的眼睛都是雪亮的，雖不會明說，但一定會鄙視用假包的人。

還有華人銷贓偷來搶來的名牌包，轉手賣給華人。一名知情人士表示，洛杉磯高級名牌店盜賊得手的物品都會找地方銷贓，有部分華人會做這類生意。因為華人喜歡名牌包，有市場，一些華人通常是花比較低的價格買銷贓品，比如1000元從搶匪那裡買，然後再轉手高價賣出，但價格仍比商場裡便宜。