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千橡區康谷華協中華文化日 9月10日登場

洛杉磯訊

洛杉磯千橡地區康谷華人協會，將於9月10日農曆中秋日的上午11點到下午4點，在千橡樹民眾藝術廣場公園（Thousand Oaks Civic Arts Plaza Park），舉辦第五屆中華文化日。

主辦單位指出，中華文化日的宗旨是向社區推廣中華文化，同時讓孩子近距離接觸中華傳統文化。迄今為止，文化日得到許多熱心人士和商家大力支持，除了許多當地商家攤位外，還將設立15個與文化有關的攤位，比如書法，繪畫，茶藝，花藝，折紙，珠心算等。參與者可以通過玩各種遊戲，得到有趣的禮品，同時學習到一些基本的傳統文化。

攤位旁邊的舞台將為來賓送上三小時的精采文藝表演：有舞龍舞獅，腰鼓，功夫，京劇，民樂，民族舞蹈等，由當地各文藝團體演出。表演中穿插抽獎，獎品豐富，包括最新款的蘋果手機和迪斯尼樂園入場門票。場地旁邊有餐車，提供美味餐點。

主辦單位還為每一位來賓準備禮品袋，活動地址: Thousand Oaks Civic Arts Plaza Park, 2100 Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks, CA 91362。

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