我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

華婦全裸張開腿 無關意識形態

洛城新語
洛城新語
洛城新語

華婦全裸張腿 無關意識形態

年約六旬的華婦，赤裸全身，對警察張開大腿，做疑似不雅動作的新聞，近期引起全美華人關注。在事件起因尚不明朗的情況下，許多留言評論內容，直接開罵中共，著實令人摸不著頭腦。僅憑該華女的幾句話，就硬往「意識形態」上湊，似有為反共而反共之嫌。

這名華女在事件中，雖然曾經數次表示「我是中國人」，還強調「全世界都是中國的」；但是她發出該言論的前因後果，及她是否有精神上的問題，目前仍不知曉。只憑藉這短短兩句話，反共人士就火力全開，頗有「開局一張圖，內容全靠編」的既視感。

隨著互聯網發展，暴露出許多人性中的偏執與不理性；而且這些現象，近年來愈發嚴重。稍微有一定網齡的讀者，都會記得千禧年前後；那時的網路環境，遠不像如今這般混亂；網友在各大論壇、門戶網站的留言交流，也多為客客氣氣，不似如今這般劍拔弩張。對於新聞事件的評論，以理性與客觀居多，很少為黑而黑的現象。

誠然，隔著電腦螢幕，在虛擬帳戶名稱的保護下，更多人敢於暢所欲言，大談平時不敢說的話。但形成如今嚴重對立、烏煙瘴氣的局面，與民族主義高漲及政治力量操弄網軍，有著千絲萬縷的關係。

相比通過傳統媒體製造輿論導向，網絡無疑更加容易帶風向；因為免去求證、實名負責等麻煩，網絡完全可以憑藉一張斷章取義的圖片，或有意剪輯的視頻，來為讀者做出錯誤的引導。而且在虛擬帳戶的保護之下，還可通過反串等傳統媒體難以利用的方式操弄輿論。即使被發現，在虛擬帳號保護之下，始作俑者的真實身分也難以被暴露，或遭到進一步的究責。

正因為網軍有以上種種好處，在近代政治選舉中，常常可以看到政黨利用網軍的案例。例如台灣的國民黨團總召曾銘宗，就直言蔡英文政府，利用網軍攻擊反對黨、帶風向；楊蕙如案、賴清德案、林瑋豐案、林秉樞案和政院小編案，是其網軍治國的五大案例。

除了台灣的民進黨，中國共產黨與反共勢力也是使用網軍的常客。例如海外論壇、社群軟體上常常能看到的「小粉紅」出征，恐怕大多不是自發，而是背後的政黨勢力有意為之。

政黨出錢，讓部分網軍帶風向；再借助當下民族主義高漲的大環境，自然會有很多愣頭青、憤青跟著上。也就逐漸形成如今對立惡化、一點小事都能以「意識形態」解讀的網絡交流環境。當網絡評論大多不再客觀，只淪為帶風向的工具，不禁讓人懷念起以往的網絡環境，但也更提醒讀者及用戶，對網路訊息要慎思明辨。

華女 社群 警察

上一則

生計月餅官網8月29日起9折 周周不同優惠

下一則

嗨中秋 YG Dance Studio舞出新一代熱情

延伸閱讀

林佳龍：夏立言像大雄 去胖虎家中求饒當面被打耳光

林佳龍：夏立言像大雄 去胖虎家中求饒當面被打耳光
李立群駁「反共」說 ：那不是我兒子、台灣是中國的

李立群駁「反共」說 ：那不是我兒子、台灣是中國的
中網友挖出疑李立群兒子「反共」言論 稱為電影才低頭

中網友挖出疑李立群兒子「反共」言論 稱為電影才低頭
新聞評論／網軍變正規軍 就能擋住北京資訊戰？

新聞評論／網軍變正規軍 就能擋住北京資訊戰？
數位部27日掛牌 在野憂直接雇網軍

數位部27日掛牌 在野憂直接雇網軍
政黨政治獻金 國民黨結餘 民進黨短絀

政黨政治獻金 國民黨結餘 民進黨短絀

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣