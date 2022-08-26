華婦全裸張開腿 無關意識形態

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華婦全裸張腿 無關意識形態

年約六旬的華婦，赤裸全身，對警察 張開大腿，做疑似不雅動作的新聞，近期引起全美華人關注。在事件起因尚不明朗的情況下，許多留言評論內容，直接開罵中共，著實令人摸不著頭腦。僅憑該華女 的幾句話，就硬往「意識形態」上湊，似有為反共而反共之嫌。

這名華女在事件中，雖然曾經數次表示「我是中國人」，還強調「全世界都是中國的」；但是她發出該言論的前因後果，及她是否有精神上的問題，目前仍不知曉。只憑藉這短短兩句話，反共人士就火力全開，頗有「開局一張圖，內容全靠編」的既視感。

隨著互聯網發展，暴露出許多人性中的偏執與不理性；而且這些現象，近年來愈發嚴重。稍微有一定網齡的讀者，都會記得千禧年前後；那時的網路環境，遠不像如今這般混亂；網友在各大論壇、門戶網站的留言交流，也多為客客氣氣，不似如今這般劍拔弩張。對於新聞事件的評論，以理性與客觀居多，很少為黑而黑的現象。

誠然，隔著電腦螢幕，在虛擬帳戶名稱的保護下，更多人敢於暢所欲言，大談平時不敢說的話。但形成如今嚴重對立、烏煙瘴氣的局面，與民族主義高漲及政治力量操弄網軍，有著千絲萬縷的關係。

相比通過傳統媒體製造輿論導向，網絡無疑更加容易帶風向；因為免去求證、實名負責等麻煩，網絡完全可以憑藉一張斷章取義的圖片，或有意剪輯的視頻，來為讀者做出錯誤的引導。而且在虛擬帳戶的保護之下，還可通過反串等傳統媒體難以利用的方式操弄輿論。即使被發現，在虛擬帳號保護之下，始作俑者的真實身分也難以被暴露，或遭到進一步的究責。

正因為網軍有以上種種好處，在近代政治選舉中，常常可以看到政黨利用網軍的案例。例如台灣的國民黨團總召曾銘宗，就直言蔡英文政府，利用網軍攻擊反對黨、帶風向；楊蕙如案、賴清德案、林瑋豐案、林秉樞案和政院小編案，是其網軍治國的五大案例。

除了台灣的民進黨，中國共產黨與反共勢力也是使用網軍的常客。例如海外論壇、社群 軟體上常常能看到的「小粉紅」出征，恐怕大多不是自發，而是背後的政黨勢力有意為之。

政黨出錢，讓部分網軍帶風向；再借助當下民族主義高漲的大環境，自然會有很多愣頭青、憤青跟著上。也就逐漸形成如今對立惡化、一點小事都能以「意識形態」解讀的網絡交流環境。當網絡評論大多不再客觀，只淪為帶風向的工具，不禁讓人懷念起以往的網絡環境，但也更提醒讀者及用戶，對網路訊息要慎思明辨。