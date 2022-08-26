卡波陸地的盡頭 國際馳名

卡波聖盧卡斯Cabo San Lucas的海灘壁畫非常顯眼。（蕭愛╱攝影）

卡波聖盧卡斯( Cabo San Lucas)在下加尼福尼亞(Baja California)半島的最南端，墨西哥 人稱它是陸地的盡頭。三面全是海，白沙灘、湛藍海水，崎嶇岬角，使它成為最受歡迎的度假勝地。

https://youtu.be/9FXh_dQt4Vg

影音來源：蕭愛提供

卡波聖盧卡斯，大家簡稱它是卡波，幾乎是西墨西哥線遊輪必來的地方，它有廣濶海域，適合遊輪停靠，加上風景美麗，水上運動眾多，廣受大眾歡迎，早已是國際馳名。

西墨西哥線遊輪必來

我們是搭乘遊輪到此地，此地並没有停靠大遊輪的碼頭，它是停在下加半島與墨西哥大陸中間的Golf of California海域上，遊輪以接駁船送旅客上岸。

從遊輪到岸上，早已站滿招遊客的掮客，他們舉著牌，詢問客人要參加什麼Tour，我們一人花了25元，上了一艘小船。上船後，我們問船老大是否要穿救生背心，他搖搖頭，非常自信的。船上另外有二、三位年輕墨西哥人，船老大很熟練的把船開到半島尖端接近沙灘處，幾位年輕人都扛了東西下船了，原來他們是到沙灘為遊客服務的，小船上只剩我們兩個人，我們好像是包船了。

海中有一礁石上站了好幾隻鵜鶘，船老大介紹牠們是墨西哥鳥。半島上有一缺口，太平洋海水會從缺口打過來，他稱那是太平洋窗口，船老大特別停在附近，讓我們能捕捉海水沖過山洞的鏡頭。然後船慢慢到著名的水上拱門的附近，沒有其他人干擾，我們自由的捕捉美景。

愛情海灘隱密又美麗

船繞過拱門，這一面是太平洋，風浪較大。船夫介紹在遠處山頂上，都是有錢人住的社區。半島上有好幾處是相通的，成為最棒的海灘。有一段海灘前後都有岬角，成了與世獨立區域，隱密又美麗，人們給它取名為愛情海灘。 卡波聖盧卡斯太平洋窗口海水洶湧湧入。（蕭愛╱攝影）

遊輪到了之後，整個海面變得熱鬧非凡，有坐玻璃船的，有坐小遊輪的，有划橡皮艇的。大家爭相往半島尖端划去，只因為在尖端有個天然莊觀的拱門。

也有人搭船到海灘，留在白沙灘上，游泳 、曬太陽。 彩色蜥蜴也能吸引到遊客。（蕭愛╱攝影）

每當有遊輪到達時，各種小船就開始競爭比價，有一定人數時，甚至一人十元就可以上船。最新型的玻璃船，在網上訂是一人39元。豪華遊艇的價格就上百，船上有吧台、供午餐的，價格就更貴了。遊輪客通常時間緊促，只有數小時停留，只能走馬看花、到此一遊。 卡波港口用彩色沖浪板裝飾。（蕭愛╱攝影）

我們遊完海上景點，下了包船後，在碼頭上閒逛，陸地上沒有了海風水氣，奇熱無比。海灘仍是最熱門的景點。在游泳海灘上有一大壁畫，畫了海中的各種魚類，壁畫非常顯眼，在遊輪上就可望見。

墨西哥小販還抓了彩色蜥蜴供膽大的合影，蜥蜴也非常合作，任憑放在身上何處，牠都不會亂跑。照一次相，小販索價十元。 周末這樣玩

卡波港口非常乾淨，即使是近岸邊，海水還是清澈見底。大魚小魚優遊水中，大鳥在旁蓄勢待發，一場大鳥抓魚戲，也讓遊客興致盎然看了半天。

除了水上活動外，卡波還有沙灘騎巨輪、騎駱駝等戶外活動，也可參加市區觀光 。活動很多，任君選擇。

小檔案：

Cabo San Lucas

簡稱Cabo

位於墨西哥下加利福利亞半島最南端