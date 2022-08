捍衛墮胎權的婦女們舉牌「我的身體我作主」。(Getty Images)

第1號公投案(Proposition 1)又名州憲10號修正案(SCA 10),禁止州否定或干涉個人的生育自由(Proposition 1: Prohibits the state from denying or interfering with an individual's reproductive freedom),涉及是否修憲明文賦予墮胎 和避孕權利。

SCA 10修改加州 憲法,禁止加州否認或干涉個人、在他們最私密的決定中享有生育自由,這包括選擇墮胎的基本權利,以及選擇或拒絕避孕的基本權利。

加州是支持墮胎權的民主黨 票倉,加州墮胎權乃根據州憲法的私隱權,而聯邦最高法院的保守派法官,認為私隱法未保障墮胎權,故加州支持者希望修憲明確列明墮胎受州憲法保障。