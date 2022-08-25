養豬福利規則延遲 小農沮喪

加州於2018年通過的動物福利第12號公投案至今仍有爭議。（美聯社）

加州 原訂今年元旦起執行2018年，由選民批准的第12號動物福利公投 案，要求農場對動物人道對待，提供更多空間飼養豬、蛋雞和小牛等。然因加州尚未制定和批准必要法規，一名法官阻止該公投案執行。對此，不少已按照新法更改飼養空間的小型農場感到沮喪。

洛杉磯時報報導，俄亥俄州 養豬戶布蘭特（Joe Brandt）幾年前改變經營模式，給豬更多空間，讓懷孕的母豬遠離大多數農場使用的狹窄板箱等。

加州通過的第12號公投案，要求在該州銷售的所有豬肉，都按照布蘭特已經實施的飼養標準，然而這種經營模式在大型豬肉養殖場很少見。也因此該法通過後，像布蘭特這樣的小農，將成為擁有3900萬人口，消耗全美約13%豬肉供應的加州少數培根和豬排來源。加州目前生產的豬肉不到其居民消費的1%。

然而，布蘭特期待的機會至今尚未到來。目前的問題是，加州第12號公投案是否違反美國憲法，因其干擾一個全國體系。在該體系中，約6萬5000農民每年飼養約1億2500萬頭豬，銷售總額達260億元。加州該公投案要求，除非這些豬是養在至少24平方呎的空間，且能轉身的母豬所生，否則禁止在加州銷售。

國家豬肉生產者委員會和美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation ）認為，加州法律違反憲法商業條款，因其破壞國家豬肉系統，要求外州生產者承擔幾乎所有的合規成本。

在第九巡迴上訴法院敗訴後，他們要求最高法院考慮他們的案件，並計劃10月舉行辯論。

若法院認定加州法律違憲，該法便無法完全實施，豬肉生產商將可自由進行目前的業務，包括使用所謂的妊娠箱，然該法管理的蛋雞和飼養小牛肉牛的待遇部分，則仍可強制執行。