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墮胎保護 加州擬修憲有望過關

編譯組／綜合報導
羅訴韋德判決被推翻，加州民主黨人將力推修憲的第一號公投案。圖為抗議場面。（美聯社）
羅訴韋德判決被推翻，加州民主黨人將力推修憲的第一號公投案。圖為抗議場面。（美聯社）

聯邦大法官推翻「羅訴韋德」判決後，加州政界就極力保護人工流產的權力，加州議會直接發動公投第一號提案，由選民決定是否要修改州憲，增加對人工流產的明文保障。就目前的民調數據看來，不僅第一號公投案可能過關，還可能增加民主黨選民投票的意願，連帶使選情低迷的民主黨人也有機會當選。

柏克萊加大（UC Berkeley）政府研究所（Institute of Governmental Studies）與洛杉磯時報合作的民調顯示，70%的加州選民支持修改州憲，多數也認同應該增加人工流產的法律保障。80%的選民認為人工流產議題對他們選擇國會議員、州議員與地方官員相當重要，63%更認為非常關鍵。

民調中的黨派之分也非常明顯，民主黨支持者77%認為人工流產對選舉結果非常重要，僅43%的共和黨支持者認為墮胎對選舉會有影響。政府研究所民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）說，對11月選舉的投票率來說，人工流產議題將是民主黨可用的催票議題，這對洛杉磯縣、橙縣與中央山谷的結果可能就是關鍵。

相對於自由派選民對人工流產的超高認同，共和黨選民則隨著立場越趨保守、反對比例越高，強硬保守派只有23%支持第一號公投案，反對高達66%。不過，保守派在加州畢竟是少數，28%選民自認保守，僅12%認為堅定保守。迪卡米洛認為，在第一號公投案的投票結果上，民主黨與共和黨支持者的差異將會越來越明顯。第一號公投案如果最後過了關，將會促使加州議會通過更為基進的生育權法案，讓每個人都有選擇要不要留下孩子的權力。

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