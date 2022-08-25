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洛城新語／為何美國總走在錯誤方向上？

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民調顯示，52%加州選民認為加州正朝錯誤方向前進，僅40%認為方向正確。同樣，NBC最新民調，高達74%美國選民認為，國家正走在錯誤方向上，僅21%認為方向正確。美國和加州都「迷失」方向，幾乎快成全民共識了，但什麼是正確方向呢？

或許很多人感到迷惘，近十幾年來，無論共和黨或民主黨執政，絕多數民眾總認為，國家方向錯誤。川普執政時如此，換拜登執政後亦然，美國永遠走在錯誤方向上。都稱民意如流水，朝秦暮楚正常，這種現象也讓中共黨媒幸災樂禍，想證明西方民主不靠譜，永遠在錯誤方向上，只有專制最優越。

但實情並非如此。民主的美國，民眾尚可表達意見、臧否政府，兩黨競爭更讓政府永遠難有持久的過半數支持。大家常感覺國家或加州方向錯誤，無非是因有些政策不符自己所願，民眾有權利敢表達，專制政權常維持九成以上支持率，北韓金家政權支持率達99.8%，但你信嗎？

美國左右之爭日趨激烈，對墮胎權、擁槍權、非法移民權利、LGBTQ權利、新冠疫苗、戴口罩防疫，或徵稅、環保，甚至地球暖化等，凡事都分兩派，永遠水火不容。

暴徒攻打國會山莊，近五成共和黨支持者不認為有罪；乾旱的拉斯維加斯、黃石國家公園和德州達拉斯近期連遇暴雨，洪水泛濫淹沒汽車，保守派依然不信有氣候變遷，自然認為民主黨應對政策走在錯誤方向上。

再看民主黨主張開放邊境、同情非法移民、開放大麻合法化，加州慷慨用公款發福利和免費健保給無證客家庭，還提案設置毒品注射站；其他如輕罪不罰、盜搶價值950元以下財物不收押、縱放輕罪犯等，導致強盜宵小橫行，善良百姓安全不保，加州怎可能在正確方向上？

加州今年稅收已超收1014億元，紐森施政滿意度回升到53%，年底篤定連任。但如認為加州方向錯誤，紐森和民主黨怎會沒責任？52%認為加州走在錯誤方向的選民，扣除約三成共和黨鐵粉，約20%是中間派或民主黨選民，他們依然票投紐森，錯誤方向怎可能獲修正？這種天大矛盾，根源就在選民自己。

川普和拜登執政下，都維持約七成選民不滿國家方向，因為左右兩黨都有較極端政策，讓選民不滿。譬如共和黨放縱擁槍、禁止墮胎，反對疫苗口罩，相對放縱歧視少數族裔等；民主黨無視法律界線，常合法、非法不分，放縱毒品、鼓吹無性別化等，卻美其名為「開放」，都造成保守民眾不滿。

什麼是美國或加州正確方向？左右各執一詞，難有標準答案。但諸如有良好治安、別再濫殺案頻傳，保護好人，適度控槍，稅法別縱容富豪逃稅或稅率比中產低，搶奪中產錢包救濟無證非法移民等。這些常識一般人都知，政客們偏偏反其道而行，政策自然永遠在錯誤方向上。

加州缺水，天災人禍，高喊出走加州更流行，不少美國人移民外州或海外，但華人多數只能忍受「方向永遠不正確」，因為母國的方向，可能比美國更糟糕、更不正確。

加州 非法移民 民主黨

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