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河濱市屋主槍擊入侵男 1死1逃

河濱訊
河濱市一公寓居民與竊盜交火，一名嫌犯死亡。（警方提供）
河濱市一公寓居民與竊盜交火，一名嫌犯死亡。（警方提供）

南加內陸河濱市一棟集合公寓24日凌晨發生槍戰。一名公寓屋主與試圖侵入的兩名男子互射，一人死亡，屋主受傷。警方正在追查逃跑嫌犯。

警方表示，當日凌晨約1時40分接到報警，案發在集合公寓 Windemere，地址：5925 Sycamore Canyon Blvd.。報警居民稱有兩人試圖侵入住宅，自己被子彈擊中。警方趕到時，看見公寓玻璃上有兩個彈孔。

警方在公寓附近搜索嫌犯，發現一輛轎車因為失控撞到另一輛車，一名嫌犯受槍傷倒在車內，送醫不治。警方相信還有另外一名嫌犯已經步行逃走。因報警居民稱，試圖入侵的不止一名嫌犯。

警方發言人表示，這起案件發生地點，距離日前市區系列入室竊案其中一個地點不到一哩距離。但警方不確認這起案件與先前多起入室竊案之間有無關聯。警方正在調查該公寓居民是否早已成為竊盜目標，或是隨機選擇。

警方表示，這是近一個月以來，河濱地區第二起居民與竊盜交火事件。7月31日，諾可市（Norco）第六街一家烈酒店業者用霰彈槍向闖入的竊盜射擊，四名嫌犯在為受傷同夥就醫時，在醫院附近被警方拘捕。目前傷者已經恢復，烈酒店業者因這起事件引發心臟病，現在已經恢復無礙。

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