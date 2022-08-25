8/24曼巴日 巨幅壁畫緬懷傳奇球星科比

洛杉磯目前為止最大的科比肖像。（ABC News)

洛杉磯 市中心8月24日以已故NBA 傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）的大型壁畫，拉開「曼巴日」（Mamba Day)的序幕，向這位巨星致敬。

什麼是「曼巴日」？布萊恩有個綽號叫「黑曼巴」，那是非洲草原上毒性最烈的一種蛇，而科比的精神，也被稱為曼巴精神；「永不言棄」是科比給予這種精神的定義。總的來說，曼巴精神，就是從不退卻，從不放棄，從不逃遁，忍辱負重，在困難中創造奇蹟。

當天展示的巨型壁畫為125英尺 x 32英尺，位於洛市中心1147 S. Hope St. 的「西海岸審訊律師」（ West Coast Trial Lawyers） 總部的南面牆。世界著名的3D壁畫家Odeith ，與洛杉磯藝術家Nikkolas Smith， 一起創作了這個獨特作品，這也是洛杉磯目前最大的科比肖像。

這幅壁畫特寫科比臉部，完美地描繪了他通常散發出的沉著冷靜的氣質。 在他的左邊，是一條曼巴蛇，這是科比給自己取的綽號，「黑曼巴」代表的是在困難中創造奇蹟，這也是科比個人生活與他的職業生涯的真實寫照。在科比的右邊，是一本打開的書，上面有一群孩子，包括他的女兒吉安娜，正在打籃球。這本書叫做「Epoca」，是科比退役後通過他的Granity Studios公司創作的兒童故事之一。

創作者之一Smith表示，他們想在作品中展示科比的兩面，他的運動天賦，他的創造天賦。而這一邊特別關注吉安娜，她充滿活力、希望和快樂，她一直都是。

紀念科比的「曼巴日」是每年的8月24日，與科比在湖人 隊20年職業生涯中所穿的兩個球衣號碼相對應，也就是8 號和24號。它於2016年被洛杉磯市官方認可，在2021年，國會女議員Michelle Steel提出一項決議，讓這一天在全國得到認可。

除了市中心的巨型壁畫，在聖塔蒙尼卡（Santa Monica），有著紫色和金色燈光的摩天輪，也為紀念科比特別點亮，紫色和金色是他球衣的顏色。特別紀念活動從晚上7時30分左右開始。