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建中南加校友會9/11演唱會 主流巨星來獻唱

記者張宏／洛杉磯報導
建國中學南加州校友會24日召開新聞發布會，介紹學生獎學金籌款演唱會詳情。（記者張宏／攝影）
建國中學南加州校友會24日召開新聞發布會，介紹學生獎學金籌款演唱會詳情。（記者張宏／攝影）

建國中學南加州校友會將於9月11日下午2時，在Bonita Center For Arts舉辦學生獎學金籌款演唱會。校友會24日介紹活動詳情，校友羅再陵將作為演唱會主唱，演唱中外名曲，為建中獎學金募款貢獻專長，並支持獎學金能永續經營。

建中南加校友會會長張虎表示，為了準備這場演唱會，校友會成員出錢出力。羅再陵在南加歌唱界享有盛名，曾獲得五燈獎和大專杯歌唱比賽冠軍，自身並擁有樂團，尤以英文歌見長。本次演唱會規格和水平都很優質，邀請到劉艷秋、Joanne Teng和Lalaland。屆時還會有一名來自美國主流的歌唱巨星獻唱，相信會帶給大家很多驚喜。

羅再陵不僅是演唱會主唱，也是演唱會召集承辦人，他發起為在台北建國中學學生獎學金的籌款活動，同時響應張虎會長發起的金磚計畫，即學生獎學金的長期永續經營計畫。他指出，2019年曾在台北舉辦演唱會獲得不錯反響，本想2020年在洛杉磯舉辦演唱會，礙於疫情而擱置。這次他出錢出力舉辦演唱會，目的就是為學弟們鋪路，所得將全部作為獎學金款項。他希望大家積極參與，演唱會700多張票目前還剩100多張，歡迎大家多多支持。

校友會理事孫國泰表示，校友會年初發起金磚計畫，目的是為學弟建立一個永續基金，長期幫助建中學弟。這個計畫獲得校友會成員的支持。

校友王竹青和南加知名美食家林慧懿將作為活動主持人，同時也會演唱歌曲。

演唱會地點Bonita Center For Arts的地址：822 W Covina Blvd, San Dimas, CA 91773。因場地停車位有限，建議共乘前往，票務詳情可聯絡714-588-9810。

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