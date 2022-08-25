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南加州南一中和南女中校友會 9／5年會

洛杉磯訊

疫情停辦兩年的南加州台南一中和台南女中校友會年會，訂9月5日（周一）勞工節上午10時至下午3時，在喜瑞都市「喜瑞都東公園」（ Cerritos East Park）舉行，歡迎校友踴躍參加，報名及繳費截止日為9月3日。

主辦單位指出，雖然很高興大家又可見面，但考慮到疫情仍不能鬆懈，今年活動地點因此選在喜瑞都市一個戶外公園舉行，住在南邊和北邊的校友都各約30分鐘車程。

校友會現任會長趙士輝（台南一中1979級）屆時將功成身退。他自2017年接任以來，經過2018-2019兩年的任勞任怨，2020至2022年受疫情限制無法舉辦活動，仍辛苦維繫校友會，共擔任會長五年，並將校友會獎學金基金會成功登記為公益事業團體，勞苦功高。

新任會長林水治（台南女中1983級），憑一腔熱血欣然接掌校友會，將成為第36屆會長。

當天年會將進行新舊會長交接儀式，希望校友踴躍出席見證。

年會將由外食服務公司提供簡餐，並有水果、蛋糕和月餅等，報名費每人30元，永久會員半價優惠。報名請回覆郵件[email protected]，並請在 9月3日前用三種辦法繳費， 以便統計人數。這三種辦法是:透過zelle轉30元到734-545-0952 給Nancy Chen；寄支票給她，地址： 50 Clover, Lake Forest, CA 92630 ；透過Paypal轉錢至[email protected]

Cerritos East Park , Shelter 1, 地址：13234 E. 166th St. Cerritos, CA 90703。

疫情 喜瑞都 加州

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