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洛城半夜飆車如戰區 暗藏致命風險

編譯組／綜合報導
深夜街頭接管或街頭秀文化，已成南加州文化，然愈來愈受社區反對。圖為警方在街頭秀上逮捕多人。（KTLA）
深夜街頭接管或街頭秀文化，已成南加州文化，然愈來愈受社區反對。圖為警方在街頭秀上逮捕多人。（KTLA）

洛杉磯時報報導，多年來，洛杉磯深夜非法街頭接管（ illegal street takeovers）或街頭秀（sideshows），一直是南加州城市文化一部分，然而社區反對聲浪加劇，居民要求執法單位採取更多措施打擊非法深夜集會，因這些集會許多參雜犯罪，也可能在一瞬間成了致命事故。

這些深夜非法街頭接管，經常在多條道路上出現，數百名觀眾封鎖街道，看著駕駛人在十字路口附近疾駛，燃燒的輪胎和磨損的煞車片，在空中散發濃濃的煙霧。有時，車輛會衝入人群，最後一刻急轉彎，之後，地上一長條黑色輪胎痕，替剛才猛烈的奔馳留下印記。

過去八個月中，至少有六人在街頭接管期間或附近死亡。疫情開始以來，街頭接管活動愈來愈受歡迎。根據洛市警局，2021年前六個月，洛市發生500場街頭秀，今年同期已有705場，僅比去年全年少300起。

康普頓市議員卡爾霍恩（Barbara Calhoun）說，「這就如同一個戰區」。她家附近主要十字路口，白色人行道被一條條「黑色軌道」破壞殆盡。

加州公路巡警局（CHP）、洛縣與洛市警局均表示缺乏足夠人力，安全的停止進行中的街頭秀。CHP官員也表示，不鼓勵相關單位為了公共安全，在道路上追逐嫌犯。

警方表示，參與深夜非法街頭接管活動的犯罪份子愈來愈多，警察經常在被拘留者身上發現手槍和毒品。公路巡警局Joe Zagorski說，「這是個無法無天的場景」。

根據洛縣警局與加州公路巡警局，自1月以來，已有近600人因街頭接管被捕，洛市警局在這些活動中發出2000分罰單，扣押439輛車。

目前洛市警察正投入相當資源，維持第六街高架橋治安。洛市警局局長摩爾說，自大橋通車一個月來，警方已扣押六輛汽車，發出57次在橋上上演街頭接管秀罰單。官員也正採取措施遏止這種行為，包括增加減速帶，建造分隔交通車道的臨時隔離帶，並計劃設置攀爬威懾裝置等。

深夜街頭接管或街頭秀文化，已成南加州文化，然愈來愈受社區反對。圖為警方在街頭秀上...
深夜街頭接管或街頭秀文化，已成南加州文化，然愈來愈受社區反對。圖為警方在街頭秀上逮捕多人。（示意圖，Unsplash.com）

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