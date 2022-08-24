加州州長紐森穩連任 但逾半認走錯方向

年底大選，加州州長紐森（左）對決共和黨籍的達勒（右）。（美聯社）

2022年底的加州 州長之爭，現任州長紐森 在初選獲得52%的選民支持，共和黨籍對手達勒（Brian Dahle）僅25%，未決定者19%，因此到11月之前如果沒有發生什麼重大事件，依照加州長達50多年的前例，紐森應該能夠贏得連任。

柏克萊加大（UC Berkeley）政府研究所（Institute of Governmental Studies）獲得洛杉磯時報支持的民調 ，於8月9日至15日進行，樣本數為9254位合格選民，民調同時以英語、西語進行，誤差在正負2個百分點之內。

調查顯示，紐森施政滿意度同步回升，達到53%，是2020年新冠爆發以來的次高。但值得紐森擔憂的是，52%的選民覺得加州正在朝錯誤方向前進，僅40%覺得方向正確。紐森獲得大幅肯定的項目，包括環境議題與對抗氣候變遷、新冠防疫措施，以及保護人工流產權。

政府研究所民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）說，加州選民對全美政治的反感度更高，74%的人認為方向錯誤，代表選民並不認為高通膨、高油價與經濟衰退風險，超出加州政府所該負責的範圍。

紐森最主要的優勢來自歲收超收1014億元，迪卡米洛強調，只要加州不缺錢，選民對經濟危機就不會太擔心。但是紐森並非毫無隱憂，犯罪率、高稅率、政府管制與移民問題，仍然引發選民擔憂。不過，整體來說對手達勒也無法在這些軟肋上展現太大威脅力。

除了加州最北的選區，其他選區都一面倒地支持紐森。加州整體而言，民主黨選民占加州全體近半，而且幾乎都要投給紐森。加上紐森在募款與知名度上的絕對優勢，達勒要在11月大選扳倒紐森大概只能靠神蹟了。