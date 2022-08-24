我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

加州州長紐森穩連任 但逾半認走錯方向

編譯組／綜合報導
年底大選，加州州長紐森（左）對決共和黨籍的達勒（右）。（美聯社）
年底大選，加州州長紐森（左）對決共和黨籍的達勒（右）。（美聯社）

2022年底的加州州長之爭，現任州長紐森在初選獲得52%的選民支持，共和黨籍對手達勒（Brian Dahle）僅25%，未決定者19%，因此到11月之前如果沒有發生什麼重大事件，依照加州長達50多年的前例，紐森應該能夠贏得連任。

柏克萊加大（UC Berkeley）政府研究所（Institute of Governmental Studies）獲得洛杉磯時報支持的民調，於8月9日至15日進行，樣本數為9254位合格選民，民調同時以英語、西語進行，誤差在正負2個百分點之內。

調查顯示，紐森施政滿意度同步回升，達到53%，是2020年新冠爆發以來的次高。但值得紐森擔憂的是，52%的選民覺得加州正在朝錯誤方向前進，僅40%覺得方向正確。紐森獲得大幅肯定的項目，包括環境議題與對抗氣候變遷、新冠防疫措施，以及保護人工流產權。

政府研究所民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）說，加州選民對全美政治的反感度更高，74%的人認為方向錯誤，代表選民並不認為高通膨、高油價與經濟衰退風險，超出加州政府所該負責的範圍。

紐森最主要的優勢來自歲收超收1014億元，迪卡米洛強調，只要加州不缺錢，選民對經濟危機就不會太擔心。但是紐森並非毫無隱憂，犯罪率、高稅率、政府管制與移民問題，仍然引發選民擔憂。不過，整體來說對手達勒也無法在這些軟肋上展現太大威脅力。

除了加州最北的選區，其他選區都一面倒地支持紐森。加州整體而言，民主黨選民占加州全體近半，而且幾乎都要投給紐森。加上紐森在募款與知名度上的絕對優勢，達勒要在11月大選扳倒紐森大概只能靠神蹟了。

紐森 加州 民調

上一則

加州暴力犯罪 洛縣第五高 橙縣最低

下一則

聖蓋博「鹿城」 賞野鹿好去處

延伸閱讀

紐森民調52% 共和黨想贏得加州州長「只能靠神蹟」

紐森民調52% 共和黨想贏得加州州長「只能靠神蹟」
毒品注射站遭否決 李少敏：不該再有毒品合法化的提案

毒品注射站遭否決 李少敏：不該再有毒品合法化的提案
洛杉磯、舊金山等加州都會區設毒品注射站 紐森否決

洛杉磯、舊金山等加州都會區設毒品注射站 紐森否決
新聞辭典／SB 57 管理吸毒與鼓勵吸毒之爭

新聞辭典／SB 57 管理吸毒與鼓勵吸毒之爭
毒品注射站法案 加州州長紐森否決 「恐出現反效果」

毒品注射站法案 加州州長紐森否決 「恐出現反效果」
州長否決毒品注射站法案 華裔社區讚 稱打擊販毒吸毒才是根本

州長否決毒品注射站法案 華裔社區讚 稱打擊販毒吸毒才是根本

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34
南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治