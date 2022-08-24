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南加內陸男濫射 女駕駛中彈送醫

聖伯納汀諾訊
嫌犯托瑞斯。（警方提供）
嫌犯托瑞斯。（警方提供）

南加聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana）日前發生22歲男子持槍在公共場所濫射案，一名21歲女駕駛經過時被流彈擊中，重傷送醫，恐有生命危險。警方表示，嫌犯在逃，呼籲民眾提供線索。

芳塔那市警局在22日媒體發布會上表示，案發於8月13日夜，有兩夥人在市區 Sierra Lakes街16927 號波士頓餐廳因不明原因發生肢體接觸，並於次日凌晨1時，擴大至停車場繼續毆鬥。其中一夥人的成員、22歲的托瑞斯(Javier Torres)持半自動槍，向對方發射多發子彈。

一名剛離開餐廳得來速車道訂購外賣的女駕駛，正準備將車停下就餐，經過毆鬥現場遭托瑞斯流彈擊中。女駕駛受傷後，車輛失控撞到路邊消防栓。警方表示，女駕駛傷勢嚴重，送醫後生命危險，正在搶救中。

嫌犯托瑞斯。（警方提供）
嫌犯托瑞斯。（警方提供）

警方表示，在槍擊事件中，嫌犯托瑞斯穿著深色襯衫、灰色短褲、黑色襪子、深色鱷魚皮的橙色棒球帽。 據悉，托瑞斯有幫派背景，被視為持有武器且危險。警方表示，托瑞斯最後的兩處居所在芳塔那市和庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga)，案發時與托瑞斯在一起的三人已經確認並被警方約談。

警方為拘拿嫌犯托瑞斯，已在社交媒體公布他的相片，希望公眾提供嫌犯線索。可致電警局警探 Collopy，電話909-356-3388 或電郵[email protected]

南加 幫派 波士頓

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