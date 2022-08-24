李鴻源：加州缺水 農用水應防浪費

成大校友會成員、前聖瑪利諾市孫國泰市長（右）、成大校友會理事陳中（左），與主講人李鴻源博士（中）合影。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 成功大學校友會繼前兩年邀請前內政部部長李鴻源博士，主講台灣能源未來趨勢廣受好評之後，21日再度邀請他親臨洛杉磯 ，以「全球化及全球暖化衝擊下台灣要如何自處」作主題，談論未來經濟與環保議題為何密不可分的原因。

協辦單位獲贈成大校友會感謝狀。（記者張庭瑜/攝影）

李鴻源分析缺水、缺電、高碳足跡、少子化、人口老齡化，以及兩岸關係，開頭便以溫室效應一一點出所有問題所在，並逐一細談解決方案。

南加 州成功大學校友會會長蔡瀚寬表示，這是第三次邀請李鴻源演講，前兩次他以不同角度切入「台灣要認清真相」作為主題，今年則從他最拿手的水資源、環境領域主講。

對於加州缺水問題，李鴻源表示，加州缺水只會越來越嚴重也是不可逆，就從他對美國的了解來看，加州缺水是因水資源浪費非常厲害，政府也沒有相關規範仔細防範，如廁所節水設施、漏水問題、灌溉草皮措施等。相信身為農業大州的加州，蒸發的灌溉用水損失率就超過三成以上。民眾跟政府能做的，就是從水資源回收開始做起，如雨水循環等。

談起台灣及美國未來資源循環的問題，李鴻源說，台灣現階段規劃2025年全面關閉核能發電廠，這樣用意識形態操作能源，只會讓台灣本土碳足跡越來越高，而之後徵收碳稅。所以民眾不需要等政府下達指令，就需從自身做起，實現能源循環。

如李鴻源母校泰山國小在他指導下，已實現循環經濟及水資源目標，不但水費是從前的十分之一，校園用水也成功將回收水用於灌溉、清潔及如廁等，績效相當不錯。而東海大學、靈鳩山等校園、宗教團體，也陸續加入循環用水方案。

在新資源方面，李鴻源指出，加州長年陽光充沛，非常適合安裝太陽能板。台灣雖沒有美國地大，核心技術掌握方面也相當不錯，如氫發電有90％核心技術掌握在台灣，很樂意在未來與加州分享相關資訊及技術。

在兩岸議題上，他認為兩邊都需要互相尊重，達成競爭又合作的友好關係，畢竟在全球氣候變遷面前，誰也跑不了。因此作為同根同源的華人都需互助，提升自我競爭能力，如台灣在2009年莫拉克颱風時，人命傷亡近700，到現在防災技術及型態提升至日本、越南專家都專門來請教，整體技術大幅提升。

對於未來商業趨勢，李鴻源認為，許多企業將會圍繞著碳交易打轉，以降低碳足跡為主要市場，這些趨勢能從現在台灣會計師事務所近期增設ESG（environmental、social、governance）報告看出；該報告以為組織永續作為評估績效，從經濟、環境、社會三方面架構來評估一個公司是否能永續經營，相信這股潮流將會在五年內大幅改變所有企業及市場規則。

歷經三年再訪問美國的李鴻源表示，他曾於美國中西部求學，對於洛杉磯遊民顯著增加備感驚訝，加上當地交通亂象，讓他不太適應。但還是鼓勵台灣學生多到世界各地看看，雖然近年國內研究所趕上國際排名表現很不錯，但也擔心年輕人追求「小確幸」將會帶來問題。發現許多年輕人寧可將視野鎖在台灣而不是國際問題，長久只會讓自己困在舒適圈，競爭力會逐年下降。

當天講座由南加州成功大學校友會主辦，洛杉磯僑界急難救助協會、加州台灣同鄉聯誼會、美西華人協會等社團協辦。洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任、前聖瑪利諾市孫國泰市長、南加州成功大學校友會蔡瀚寬會長 、洛杉磯僑界急難救助協會劉煥君會長、南加州中國大專院校聯合校友會陳啟志會長、加州台灣同鄉聯誼會王竹青會長、美西華人學會徐和生理事長、南加州台灣大學校友會王雅瑩會長、南加州中國文化大學校友會車慶餘會長、亞美會計研究發展基金會葉俊麟執行長，以及美國YK集團盧順興董事長等人到場聆聽。