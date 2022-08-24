聖蓋博「鹿城」 賞野鹿好去處

西拉瑪德瑞（Sierra Madre）被暱稱為鹿城，在城市的山間路上、居民院子間，野鹿成群，處處可見。（記者邵敏／攝影）

暑期即將結束，南加華人 抓緊帶著孩子舉家出遊，探訪各個國家公園，尋找野生動物的足跡。想看野鹿其實不必出遠門，洛杉磯縣聖蓋博 山脈下有一個城市，山間路上、居民院子，野鹿成群到處可見，並且距離華人密集城市很近。

這個小城市名叫西拉瑪德瑞（Sierra Madre），被人們暱稱為鹿城，以眾多野鹿聞名，城市的標誌就是一座綿延的山脈和一頭鹿。亞凱迪亞 市（Arcadia）華人Claire一家周末去附近爬山，經過西拉瑪德瑞市居民區的山路時，前面幾輛車突然停了下來，原來是鹿群在過馬路，人們自覺地停車等待。

正在過馬路的鹿群大概五六隻，有成年大鹿，也有跟在父母后面的小鹿。（記者邵敏／攝影）

Claire帶著孩子靠邊停車，觀賞意料之外的風景， 她說：「雖然家離這個城市很近，但從來不知道還有這麼多野鹿，真是意外的驚喜。」眼前正在過馬路的鹿群大概五、六隻，有成年的大鹿，也有跟在父母後面的小鹿。它們慢悠悠地走著，並沒有被圍觀的遊客驚擾，像極了這裡的常客或者主人。

除了過馬路的鹿群之外，旁邊居民的院子中也有不少野鹿，它們或三三兩兩聚在一起低頭吃草，或單獨沿著圍牆悠閒散步，不時抬頭看看附近的同伴。Claire指出，因為年幼的女兒第一次看到這麼多野鹿，非常興奮，想要靠近鹿群，近距離觀察牠們。 她一開始還擔心會嚇跑這些鹿，沒想到鹿群絲毫沒有感受到威脅，還是悠然自得地在那裡待著。

單獨沿著圍牆散步的鹿，不時抬頭看看附近同伴。（記者邵敏／攝影）

房子的主人出來跟Claire打招呼，介紹說野鹿是這裡的常客，早已習慣與人們和諧相處，並笑著說，「牠們哪一天不來，我還會覺得缺少什麼。」

這座小城座落在聖蓋博山脈的山腳處，人口約有1萬餘人，其中80%是白人，華人占2.1%，這在人口結構多元化的洛杉磯縣相當罕見。根據相關記載，西拉瑪德瑞是一個深具美國傳統文化的地方，市內有一株百年紫藤花，約500呎長，每年這個城市都會舉辦紫藤花節。

因為緊靠著山脈，除了鹿群之外，這個城市還會有土狼、山獅、山貓和熊等眾多動物出沒，但這些野生動物可沒有鹿這般溫柔，經常給當地居民造成不少困擾。

西拉瑪德瑞旁邊就是華人聚居的巴沙迪那（Pasadena）和亞凱迪亞（Arcadia），當地一名房產經紀指出，不少華人因為喜歡這個城市的安靜，也想在鹿城買房置業，但市場上卻很少有房源出售，因為住在這裡的人們都是幾十年的老鄰居，他們不願搬離，也不喜歡接納新的住戶。