FASCA青年文化大使培訓 46學員結業

完成今年海外青年文化大使協會橙縣分會（FASCA）培訓的學員與觀禮來賓合影。（記者蕭迪玉／攝影）

海外青年文化大使協會橙縣 分會（FASCA）8月20至21日在橙縣華僑文教服務中心舉行青年文化大使培訓，共有46位青年文化志工獲頒結業證書，包括24位新成員、22位舊生及助教。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞表示，2022年是僑委會光輝九十周年，僑青更是僑界未來的僑力種子。蕭主任勉勵青年志工成為具國際觀的文化大使，並贈送台灣拼圖給學員，她特別感謝三位諮詢導師張珮鑾、胡佳惠及何佳琪，每季籌辦多元活動及社區服務，吸引越來越多的台裔青年申請加入。

諮詢導師暨僑務委員張珮鑾分享今年度教學設計，包括台灣文創公仔捏麵人、客家手作麻糬及連結「Hello Taiwan」NGO組織推展公眾外交等課程。兼任Hello Taiwan親善大使的張珮鑾，身穿「台灣第一」（TAIWAN #1）球衣授課，介紹2022年8月28日紐約大都會 Mets Taiwan Day「台灣日」活動，鼓勵學員展現台美人健康活力，提升台灣能見度，推動公眾外交。同時學員藉由台灣學校林正賢校長的台語劇場說唱，趣味學習正港故鄉語言及台灣民謠，認識台灣歷史風土人情。

海外青年文化大使協會橙縣分會諮詢導師張珮鑾（左）及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處王冠惠組長（右），頒贈表揚狀及獎品給任期屆滿的會長賴煒皓。（記者蕭迪玉／攝影）

學員透過團康遊戲及搶答等活動，累積團隊表現積分，凝聚團員合作及領導才能。結業式四組小隊表演，展現出活潑的創意。現場還放映FASCA-OC寶島綜藝團團員的音樂演出影片。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處王冠惠組長頒發最佳小隊獎，期望僑青活力透過社區志工等服務為台灣發聲。

應邀出席觀禮的貴賓，包括僑務諮詢委員許清松、僑務顧問曾昭華及沈柏文、北美洲台灣商會聯合總會諮詢委員李彩儀、橙縣僑界急難救助協會會長陳景星，及南加州 台灣客家會前會長胡永全等。