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柑縣台灣同鄉會 「紐波特比奇自然公園」健行交流

橙縣訊
柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎（前排右6）、橙縣僑教中心主任蕭蓓如（前排右7）與台灣鄉親在終點大合照。（橙僑中心提供）
柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎（前排右6）、橙縣僑教中心主任蕭蓓如（前排右7）與台灣鄉親在終點大合照。（橙僑中心提供）

柑縣台灣同鄉會8月20日在「紐波特比奇自然公園」（Upper Newport Bay Nature Preserve），舉辦8月健行活動，由會長傅錦郎率領台灣同鄉一起鍛鍊身體，以山會友及享受大自然美景。

當天近50位僑民參加健行，傅錦郎介紹新到任的橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如，也說明每次的健行活動他皆會先來試走，認識環境，確保大家行走的平穩與安全，同時推廣9月24日的「聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）戶外健行」，鼓勵大家踴躍參加。

柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎（中）、橙縣僑教中心主任蕭蓓如（左）與提供自家栽種水果的...
柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎（中）、橙縣僑教中心主任蕭蓓如（左）與提供自家栽種水果的鄉親。（橙僑中心提供）

蕭蓓如跟鄉親表示很開心來橙縣為鄉親服務，見到大家精神奕奕，也讓她覺得相當有活力。她分享之前派駐佛羅里達州期間，受到邁阿密、奧蘭多與天霸台灣同鄉會的照顧，期許未來可以多參加同鄉會活動，互相交流。

「紐波特比奇自然公園」步道部分道路較為崎嶇不平，充滿碎石，但參加的鄉親互相攙扶，拉近大家距離，完成步道後，鄉親聚集在附近的「彼特和瑪莉‧穆斯解說中心」（Peter & Mary Muth Interpretive Center）交流，分享鄉親帶來的蓮霧與李子及月餅，氣氛熱鬧開心，最後在餐點義賣中畫下美好句點。

大合照。（橙僑中心提供）
大合照。（橙僑中心提供）

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