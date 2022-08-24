柑縣台灣同鄉會 「紐波特比奇自然公園」健行交流

柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎（前排右6）、橙縣僑教中心主任蕭蓓如（前排右7）與台灣鄉親在終點大合照。（橙僑中心提供）

柑縣台灣同鄉會8月20日在「紐波特 比奇自然公園」（Upper Newport Bay Nature Preserve），舉辦8月健行活動，由會長傅錦郎率領台灣同鄉一起鍛鍊身體，以山會友及享受大自然美景。

當天近50位僑民參加健行，傅錦郎介紹新到任的橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如，也說明每次的健行活動他皆會先來試走，認識環境，確保大家行走的平穩與安全，同時推廣9月24日的「聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）戶外健行」，鼓勵大家踴躍參加。

柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎（中）、橙縣僑教中心主任蕭蓓如（左）與提供自家栽種水果的鄉親。（橙僑中心提供）

蕭蓓如跟鄉親表示很開心來橙縣為鄉親服務，見到大家精神奕奕，也讓她覺得相當有活力。她分享之前派駐佛羅里達州期間，受到邁阿密、奧蘭多與天霸台灣同鄉會的照顧，期許未來可以多參加同鄉會活動，互相交流。