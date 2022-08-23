我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

熱浪加劇 洛縣炎熱天數 2053年增3倍

編譯組／綜合報導
研究表明，到2053年洛縣炎熱天氣將增加三倍。（示意圖，Unsplash.com）
研究表明，到2053年洛縣炎熱天氣將增加三倍。（示意圖，Unsplash.com）

至2053年，洛杉磯縣每年炎熱天數將增加三倍！洛杉磯時報報導，總部位於紐約的非營利氣候研究組織「第一街基金會」（First Street Foundation）本周發布報告指出，至2053年，加州帝王縣（Imperial County）氣溫超過100度的時間將超過116天，第二高的縣為河濱縣55天。

洛縣目前典型的炎熱日溫度略低於華氏94度，每年大約有七天超過該溫度，然而至2053年，出現此溫度的日子，將躍升至21天。

洛縣與俄勒岡州邊境德諾特縣（Del Norte County）和橙縣一樣，是加州炎熱天氣數跳躍最嚴重地區。此一增長，將導致異常的基礎設施事故，使該州在空調消耗上損失逾50億元。

報告並稱，未來30年，加州所有地區及美國其他地區氣溫都將增加。該州還將出現愈來愈多熱浪，也就是炎熱日子持續三天的情況。第一街基金會首席執行長艾比（Mattew Eby）說，「加州發生熱浪的可能性，遠高於全國其他地區」。

該研究還表明，即將面臨氣溫超過華氏125度日子的美國人急劇增加，包括芝加哥等地。至2053年，美國將有超過1億人面臨這樣的天氣，目前約超過800萬人。該報告將每天溫度超過125度的縣稱為「極端高溫帶」。

本月早些時候，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布一項新計畫，包括將地上和地下蓄水能力擴大400萬英畝-呎，擴大地下水補給，加快廢水回收計畫，增加得以在風暴期間收集更多逕流的建設，投資淡化海水與鹹水等。

至2040年，因氣溫上升和逕流減少，加州供水預估減少10%，平均每年損失600萬至900萬英畝-呎（acre-feet）水，超過加州最大的沙斯達湖（Shasta Lake）水庫450英畝-呎水量。

紐森這項新的供水戰略，旨在讓加州做好準備，加快基礎建設、促進保護和升級加州水資源系統，以跟上氣候變遷。

加州 紐森 洛縣

上一則

念工科卻當律師 台美青年職涯座談 分享改行心得

下一則

聖蓋博市議員改選 7人搶3席 競爭激烈

延伸閱讀

亞裔1歲來美 48歲出獄未獲加州州長豁免 被逐出境

亞裔1歲來美 48歲出獄未獲加州州長豁免 被逐出境
聯邦撥款洛縣 復原野火燒毀地

聯邦撥款洛縣 復原野火燒毀地
德州人語／美國國民素質 正在下降？

德州人語／美國國民素質 正在下降？
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
加州民調：最挺紐森選總統

加州民調：最挺紐森選總統
民調：6成加州選民不願拜登連任 最盼紐森選總統

民調：6成加州選民不願拜登連任 最盼紐森選總統

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號