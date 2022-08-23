熱浪加劇 洛縣炎熱天數 2053年增3倍

研究表明，到2053年洛縣炎熱天氣將增加三倍。（示意圖，Unsplash.com）

至2053年，洛杉磯縣每年炎熱天數將增加三倍！洛杉磯時報報導，總部位於紐約的非營利氣候研究組織「第一街基金會」（First Street Foundation）本周發布報告指出，至2053年，加州 帝王縣（Imperial County）氣溫超過100度的時間將超過116天，第二高的縣為河濱縣55天。

洛縣 目前典型的炎熱日溫度略低於華氏94度，每年大約有七天超過該溫度，然而至2053年，出現此溫度的日子，將躍升至21天。

洛縣與俄勒岡州邊境德諾特縣（Del Norte County）和橙縣一樣，是加州炎熱天氣數跳躍最嚴重地區。此一增長，將導致異常的基礎設施事故，使該州在空調消耗上損失逾50億元。

報告並稱，未來30年，加州所有地區及美國其他地區氣溫都將增加。該州還將出現愈來愈多熱浪，也就是炎熱日子持續三天的情況。第一街基金會首席執行長艾比（Mattew Eby）說，「加州發生熱浪的可能性，遠高於全國其他地區」。

該研究還表明，即將面臨氣溫超過華氏125度日子的美國人急劇增加，包括芝加哥等地。至2053年，美國將有超過1億人面臨這樣的天氣，目前約超過800萬人。該報告將每天溫度超過125度的縣稱為「極端高溫帶」。

本月早些時候，加州州長紐森 （Gavin Newsom）宣布一項新計畫，包括將地上和地下蓄水能力擴大400萬英畝-呎，擴大地下水補給，加快廢水回收計畫，增加得以在風暴期間收集更多逕流的建設，投資淡化海水與鹹水等。

至2040年，因氣溫上升和逕流減少，加州供水預估減少10%，平均每年損失600萬至900萬英畝-呎（acre-feet）水，超過加州最大的沙斯達湖（Shasta Lake）水庫450英畝-呎水量。

紐森這項新的供水戰略，旨在讓加州做好準備，加快基礎建設、促進保護和升級加州水資源系統，以跟上氣候變遷。