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洛城新語／乾旱和疫情 失控的世界

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正如在疫情爆發之前，誰也不相信這枝達摩克利斯之劍會在這一年墜落。如今，當然也不會有人相信正在悄悄形成的氣候危機會在自己眼前降臨。

 今夏滚滾熱浪一波又一波席捲北半球各地，北美洲、歐洲、亞洲及中東地區有如處於火燒狀態，加上嚴重的缺水，分布在這些地區的世界六大河流，部分河段已經見底。這不僅影響河流，還影響依賴河流生活的人民及經濟。中國九年來首次發出全國乾旱警報，熱浪是六年來最長的，今年嚴重大旱，使境內亞洲最長河流長江的部分地區出現斷流、露出河床，多條支流已乾涸見底。鄱陽湖、洞庭湖都已「瘦成一道閃電」，恐將衝擊周邊的農業灌溉、工業生產及航運等行業。

 南加州的乾旱是人人皆知，但科羅拉多河缺水危機仍在繼續擴大。全美依賴這條關鍵河流供水的七個州，包括加州在內，儘管都明白事關緊要，卻仍在16日錯過了聯邦政府設定的各州須提出15%至30%削減用水方案的最後截期；然而，聯邦政府也再次未能提出它之前威脅的削減用水強制規範。

因為畢竟人們還有太多眼前的危機要關心，台海局勢升溫、俄烏戰爭及通貨膨脹等。對於大眾來說，有時一條娛樂新聞，也能比這更能吸引人們的注意力。

 本應承擔起應對氣候問題的各級政府，若不是在忙於應對通貨膨脹或選舉，就是將該問題當做是談判籌碼使用而已。中國外交部本月5日宣布對美國實施八項反制措施，其中第八項即為「暫停中美氣候變化商談」。

 世界進入了一個充滿著不確定性和不安全感的時代，曾經一度帶來進步的科學和技術革命，現在也引發了發展問題和全球風險，全球化讓世界上的國家彼此間利益攸關，除了更緊密的合作，更要面臨經濟貿易的衝突、加大的貧富差距、生態方面的惡果，甚或其他由於不確定性帶來的風險。

我們生活在「失控的世界」，這便是歐洲社會理論家貝克（Ulrich Beck）的觀點。他指出，人們要對現代性有更深入的思考，也就是重建「反身性」（reflexivity），由「自我對抗」和「自我反省」所組成。 

在氣候問題上，沒有一個地方或國家可以固守一隅、獨善其身。我們生活在全球社會中，國家之間幾乎在各個領域都是互相關聯的，但我們的組織和思想等仍侷限於民族國家。正如貝克所說，如今的各國政府出現一種「有組織化的不負責任」，但實際上，對責任來說，重要的不是找到一個特定的原因。誰應當為氣候變化負責？氣候變化可以追溯到許多年前的事情如工業化；重要的不是去尋找變化的原因，而是要有一種政治意志和政治決斷，對目前的氣候變化承擔起政治責任，並重新界定政治責任。

加州 聯邦政府 通貨膨脹

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