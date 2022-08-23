長堤街頭強搶幼童 雌雄搶嫌落網

兩名男女嫌犯在街頭企圖綁架幼童被捕。（警方提供）

南加長堤 市（Long Beach）近日發生一對男女涉嫌在街頭武力搶奪幼兒案件，警方已將兩名嫌犯拘捕。

警方表示，兩名嫌犯都來自洛杉磯 ，分別是55歲威爾森（Stacie Earnestine Wilson）和45歲薩麗琬（Walter Keshone Sullivan )，他們涉嫌綁架及用致命武器攻擊兩項重罪，目前關押在長堤市監獄 。保釋金總共20萬元。

案件發生在8月20日（周六）午間剛過，兩名女性推著嬰兒車走到市區Pine街與10街交會處，嬰兒車上坐著一名女童。這時她們被一名持槍女子攔住，對方用槍指著其中一名女性，要求交出女童。警方說，雙方為爭奪幼童發生打鬥。一名男子駕車停在附近，向兩名女性開了一槍，所幸無人受傷。

女嫌犯見搶奪幼童無法得逞，放棄並跑上男嫌駕駛的車子逃離現場。目擊者稱，警方到達之前，男女嫌犯駕車沿著10街西向道路跑走。

當晚約8時45分，警探根據線索，在洛杉磯市南 Occidental街400號街區，將嫌犯車鎖定。警方靠近車輛，兩名嫌犯正在車內。警方將嫌犯拘捕後，在車內發現兩支改裝氣槍。兩名嫌犯企圖綁架孩童的動機仍在調查中。