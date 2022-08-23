我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

念工科卻當律師 台美青年職涯座談 分享改行心得

記者朱敏梓／洛杉磯報導
受邀出席的講者，（左起）Albert Hsu、Nancy Wu、Anita Hsu、Cindy Chen和Chris Han。（記者朱敏梓／攝影）
受邀出席的講者，（左起）Albert Hsu、Nancy Wu、Anita Hsu、Cindy Chen和Chris Han。（記者朱敏梓／攝影）

職涯道路並不是一路順遂，無論是準畢業生還是已經在工作的社會新鮮人，面對能改變人生的決定時，又該怎麼前進？「Change & Transition」職涯發展座談會8月20日在洛杉磯台灣會館成功舉辦，邀請洛杉磯地區台美人分享獨特畢業職涯轉換心得，此外還邀請到邀請移民、稅務、保險領域專員親自為參加者解答常見問題。

座談會現場，多名成功職涯轉換的傑出青年分享了自己的工作經歷，包括畢業後曾面對的迷茫、轉職前滿腦的不確定和做出切換跑道重大決定因素，講員有知名網紅作家徐豫(Anita Hsu)、HAN LLP Attorneys at Law 的創始和管理合夥人Chris Han、年銷售額破千萬美元Sunlite Industrial Corp 的共同創辦人 Albert Hsu、SWA Architects市場營銷、業務發展、運營負責人Cindy Chen以及Point Bar Review的創始人和CEO Nancy Wu等。

現場與會者進行自我介紹（記者朱敏梓／攝影）
現場與會者進行自我介紹（記者朱敏梓／攝影）

座談會還為與會者提供了一個人際網絡（Networking）的良好平台，在美國找工作，拓展人際關係是一個非常重要的能力，建立人脈網絡，積極與人互動，也許工作機會就在身邊。「Change & Transition」特別為與會者提供了小組討論和人際網絡的空間，各行各業的職業青年聚集在一起進行交流，收穫頗豐。

此外，現場還特別設置了美國生活資訊分享環節，為想要在美國定居和工作的新移民提供最實用的信息，主辦方特別邀請到美國 HYTC會計師事務所合夥人兼台美會計師協會副會長Wayne Hung和綠楓法律集團負責人 Danny Chen ，講解稅務與移民的疑難雜症，解答了簽證、保險、身分轉換等一系列大家關注的問題。

主辦方之一的「台灣青年美國職涯發展協會」會長沈毅昌（Ken Shen）表示，這次活動邀請了六位職業經歷特別的講員，通常以為，讀工科就要當工程師，讀法律就要當律師，但在他們的職業經歷中，有些人從讀工科到做律師，還有人從律師轉行成自媒體網紅。他表示希望通過這六個講員的不同經歷，讓觀眾對職業生涯有一個全新的看法，職涯並不僅僅是工作，而是一種人生的轉變。

本次活動由台灣青年美國職涯發展協會、洛杉磯台美商會青商部、台美菁英協會洛杉磯分會、台美菁英協會橙縣分會、政大校友會和台大校友會青年團共同舉辦，現場座無虛席，南加地區約100位大學生參加了座談會。

洛杉磯 移民 保險

上一則

史丹福大學水政策專家：利用大自然力量 應對氣候挑戰

下一則

熱浪加劇 洛縣炎熱天數 2053年增3倍

延伸閱讀

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤
美2架B-52將飛越巴爾幹半島 展現對北約盟邦承諾

美2架B-52將飛越巴爾幹半島 展現對北約盟邦承諾
洛杉磯國際機場進出口貨運量6月創單月紀錄

洛杉磯國際機場進出口貨運量6月創單月紀錄
洛杉磯圖書館除了借書 這八種意想不到的物品也可借

洛杉磯圖書館除了借書 這八種意想不到的物品也可借
抗疫半世紀 首席傳染病專家佛奇年底卸任

抗疫半世紀 首席傳染病專家佛奇年底卸任
印州州長侯康安訪台 會見蔡英文、半導體商

印州州長侯康安訪台 會見蔡英文、半導體商

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號