好萊塢十多人疑因大麻街鬥混戰 1死1傷

案發時約有10到15人參與打架鬥毆，打鬥事件疑與大麻有關。（abc7）

洛杉磯 好萊塢20日下午發生槍擊 ，造成一人死亡一人受傷，另有兩名涉案男子已被拘留。據悉，槍擊案源於一場街鬥混戰，當時約有十幾人參加，之後演變為槍戰，起因疑與大麻 活動有關。

槍擊案發生在20日下午2時10分，好萊塢西日落大道 （West Sunset Boulevard）6500 號街區，位於北哈德遜大道（North Hudson Avenue）和蘇厄德街（ Seward Street）之間。

警方認為，這起案件涉及兩個犯罪現場，受害者是在爭吵後被槍殺，現場發現多發子彈。槍擊事件發生後，人數不詳的人逃離現場，受害者姓名和年齡等身分信息尚未公佈。調查人員表示，案發時大約有10到15人參與街上的打架鬥毆，打鬥事件疑與大麻有關。

洛杉磯市警察局（LAPD）John Radtke 表示，爭論可能是從一個手提包開始，「我的理解是，這一切都發生在街上，而不是發生在某個俱樂部裡，該地區正在發生一些跟大麻有關的事件。」

Radtke 說，在卡溫加大道（ Cahuenga Boulevard ）以西的德隆普雷大道（ De Longpre Avenue），警方發現一名男子被槍殺身亡。之後在日落大道以北的一個街區，警方又發現另一名槍擊受害者，這名男子已被醫護人員送往醫院，有望脫險。

Radtke表示，與此同時，兩名嫌疑人已被拘留，「其中一名嫌疑人攜帶武器，我們仍在努力確定他們在槍擊事件中的角色。」現場附近居民表示，案發時曾聽到至少三聲槍響，之後發現一名年輕男子躺在家門前的人行道上，手臂上全都是血，但不確定究竟發生什麼可怕的事，鄰居們幫忙救助這名受傷的男子，但最後沒有存活。