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性犯罪者闖校園 企圖性侵10歲女

河濱訊
被拘捕嫌犯奈斯瓦格。（警方提供）
被拘捕嫌犯奈斯瓦格。（警方提供）

南加內陸河濱一名有登記的性犯罪者，近日闖入當地一所小學，企圖對一名十歲女生性攻擊，被警方拘押。

據KTLA報導，嫌犯奈斯瓦格（Logan Nighswonger）32歲，涉嫌企圖性侵十歲以下孩童，並登記為性犯罪者，拘押在羅伯特普瑞斯勒拘押中心（Robert Presley Detention Center ），不得保釋。

警方表示，案件發生在麥克奧利菲小學（McAuliffe Elementary School），位於Golden街4100號街區，時間是8月19日（周五）午間12時30分。警方接到報案，稱一名男子越過校區圍欄，進入女生廁所。

警方發布資訊，稱校區監督注意到這名男子，確認是奈斯瓦格，嫌犯從廁所出來後，有女孩在裡面大聲哭泣。監督尾隨嫌犯，並記下他的車牌號。嫌犯駕車逃離。

警方根據線索，在橙縣普拉辛西亞市（Placentia）將奈斯瓦格拘捕，押解至河濱市拘押中心。

涉事小學所屬Alvord學區總監在聲明中表示，孩子們經歷這樣的情況令人感到悲傷。這件事令學區重新審視校區安全，以及對學生安全保障的承諾。即使學區努力為學生提供安全環境，但危險依舊存在。需要繼續不斷地消除校園治安隱患。

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