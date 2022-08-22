盼緩解種族偏見建華埠大屠殺紀念碑 徵設計方案

華美博物館展出華裔在洛杉磯的奮鬥史以及那一段黑暗的排華歷史。（華美博物館）

洛杉磯 市政府宣布，正在為「1871年華埠 大屠殺」(Los Angeles Chinese Massacre of 1871)建立紀念碑徵求設計方案，紀念遇害的17名華裔 男子和一名男童。建立紀念碑旨在提高公眾對大屠殺的認識，緩解當前的種族、偏見和暴力方面的緊張局勢，避免發生毫無意義的暴力行為。

洛杉磯華埠大屠殺是美國亞裔史上最黑暗的一頁，發生在1871年10月24日，地點在尼格羅人街（Calle de los Negros），即現今的洛杉磯市立歷史中心紀念園區及101高速公路交界處。當時，500名男性暴徒進入華埠，掠劫商家、毆打甚至殺戮所看到的每一個華人。雖然八名涉案男子被判死刑，由於當時刑法不允許亞裔出庭作證，僅一年之後，加州最高法院推翻判決，八兇手全被釋放。

去年紀念大屠殺150周年，市長賈西提 (Eric Garcetti)發表了遲來的道歉，他委託一個工作組，研究洛杉磯如何更好地看待其歷史，如何紀念1871年大屠殺，此後他宣布成立紀念碑籌備委員會，並任命前洛杉磯市議員胡紹基 (Michael Woo)、洛杉磯市立歷史中心紀念園區委員呂大衛 (David Louie) 、華美博物館之友會董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) 為共同主席。

賈西提表示，無論過去和現在，華裔和華裔美國人社區，都是組成洛杉磯豐富多元文化的關鍵，他認為「1871年對無辜生命的屠殺是我們歷史上的污點，任何紀念碑都無法抹去。這座紀念碑將作為對逝去生命的公開悼念，並警告我們不要在我們自己的社區內發生毫無意義的暴力行為。」

民間提交的設計方案將於10月12日提交專家小組審查，從中選出五個提案，並為藝術家提供1萬5000元津貼，在公共論壇上展示他們的概念。最終有專家小組選擇一項方案創建紀念碑。市議會已經撥款25萬元作為前期資金，徵求紀念碑的設計方案。

紀念碑將位於北洛杉磯街400號街區，靠近大屠殺現場和華美博物館，還有可能通過徒步區（walking tour）或涉及數字技術來連接站點，讓遊覽者可以使用他們的智能手機，了解每個站點的重要性。

洛杉磯市議員梁家訓 (Kevin de Leon) 表示，1871年的華人大屠殺是洛杉磯歷史上最野蠻和最可怕的事件之一，洛杉磯有必要建立一座紀念碑以紀念受害者的生命，向所有洛杉磯人誠實地展現過去的歷史，無論功過是非。