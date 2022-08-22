我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

盼緩解種族偏見建華埠大屠殺紀念碑 徵設計方案

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
華美博物館展出華裔在洛杉磯的奮鬥史以及那一段黑暗的排華歷史。（華美博物館）
華美博物館展出華裔在洛杉磯的奮鬥史以及那一段黑暗的排華歷史。（華美博物館）

洛杉磯市政府宣布，正在為「1871年華埠大屠殺」(Los Angeles Chinese Massacre of 1871)建立紀念碑徵求設計方案，紀念遇害的17名華裔男子和一名男童。建立紀念碑旨在提高公眾對大屠殺的認識，緩解當前的種族、偏見和暴力方面的緊張局勢，避免發生毫無意義的暴力行為。

洛杉磯華埠大屠殺是美國亞裔史上最黑暗的一頁，發生在1871年10月24日，地點在尼格羅人街（Calle de los Negros），即現今的洛杉磯市立歷史中心紀念園區及101高速公路交界處。當時，500名男性暴徒進入華埠，掠劫商家、毆打甚至殺戮所看到的每一個華人。雖然八名涉案男子被判死刑，由於當時刑法不允許亞裔出庭作證，僅一年之後，加州最高法院推翻判決，八兇手全被釋放。

去年紀念大屠殺150周年，市長賈西提 (Eric Garcetti)發表了遲來的道歉，他委託一個工作組，研究洛杉磯如何更好地看待其歷史，如何紀念1871年大屠殺，此後他宣布成立紀念碑籌備委員會，並任命前洛杉磯市議員胡紹基 (Michael Woo)、洛杉磯市立歷史中心紀念園區委員呂大衛 (David Louie) 、華美博物館之友會董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) 為共同主席。

賈西提表示，無論過去和現在，華裔和華裔美國人社區，都是組成洛杉磯豐富多元文化的關鍵，他認為「1871年對無辜生命的屠殺是我們歷史上的污點，任何紀念碑都無法抹去。這座紀念碑將作為對逝去生命的公開悼念，並警告我們不要在我們自己的社區內發生毫無意義的暴力行為。」

民間提交的設計方案將於10月12日提交專家小組審查，從中選出五個提案，並為藝術家提供1萬5000元津貼，在公共論壇上展示他們的概念。最終有專家小組選擇一項方案創建紀念碑。市議會已經撥款25萬元作為前期資金，徵求紀念碑的設計方案。

紀念碑將位於北洛杉磯街400號街區，靠近大屠殺現場和華美博物館，還有可能通過徒步區（walking tour）或涉及數字技術來連接站點，讓遊覽者可以使用他們的智能手機，了解每個站點的重要性。

洛杉磯市議員梁家訓 (Kevin de Leon) 表示，1871年的華人大屠殺是洛杉磯歷史上最野蠻和最可怕的事件之一，洛杉磯有必要建立一座紀念碑以紀念受害者的生命，向所有洛杉磯人誠實地展現過去的歷史，無論功過是非。

洛杉磯 華埠 華裔

上一則

好萊塢十多人疑因大麻街鬥混戰 1死1傷

下一則

洛縣警長選舉 現任民調落後

延伸閱讀

19人乘坐損壞船隻 非法入境美國 在洛杉磯獲救

19人乘坐損壞船隻 非法入境美國 在洛杉磯獲救
白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑
利華娜華埠聽取民意 治安、遊民成關注重點

利華娜華埠聽取民意 治安、遊民成關注重點
仇亞犯罪激增 華埠店員學功夫自衛

仇亞犯罪激增 華埠店員學功夫自衛
華埠夏日清凉周末 好消暑

華埠夏日清凉周末 好消暑
洛市徵求設計方案為1871年華埠大屠殺建紀念碑

洛市徵求設計方案為1871年華埠大屠殺建紀念碑

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣