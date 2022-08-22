警6天擊斃3人 2起現場影片公布

洛杉磯市警局警公布其中兩起警方開槍致死槍案中，隨身鏡頭拍下的影片。影片中顯示多名警方跟隨托雷斯，要求他停下。（影片截圖）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯市警局上月，在六天內開槍打死三人，警方公布其中兩起槍案中，警方隨身鏡頭拍下的影片。

影片顯示，7月2日晚9時40分，洛市警局牛頓（Newton）分局負責幫派警員正巡邏。警局發言人穆尼茲（Kelly Muniz）說，他們在37th Place和Maple Avenue大道附近碰到似乎受毒品影響，30歲的托雷斯（Rodolfo Torres），與其交談後確信其持有武器，命令他拿出來。

托雷斯逕自走開，指責跟隨在身後幾呎的警察 騷擾。「我什麼都不做，我回家」影片中聽到他說。

幾分鐘後，數名警員抵達現場，一架警用直升機從頭頂飛過，一名警官對托雷斯大喊「把手從口袋中拿出來」。隨著更多警員加入行列，他們拔槍走，一輛警車敞開車門替其掩護。

九分鐘後，一名警官用泡沫彈射擊托雷斯使其摔倒，倒地的托雷斯拔槍，約十名警員朝其開了數發子彈。托雷斯送醫後死亡。

另一起槍擊案發生於同月5日，警方在威明頓（Wilmington）槍殺漢佛萊（Reginald Humphrey）。

根據911調度員錄音，顯示兩名武裝人員在安那罕街（Anaheim Street）600號街區發生槍案。警方隨身鏡頭顯示，一名男子背著背包穿過停車場，手中拿著槍。約一分鐘後，第二個監控攝影 機顯示同一人，指著槍朝向螢幕外某物或某人。該人隨後證實為漢佛萊。

其中一名警官朝其大喊「舉起手」，但漢佛萊繼續向前，繞過街區進入一小巷，一名警官發現他，問他搭擋是否認為他拿著手槍。「他有槍」一名警官喊道，他和搭擋跳出來，命令漢佛萊放下武器。

攝影機顯示，他向漢佛萊舉槍，在向他開火前命令他「舉起手，放下槍」。從警察抵達小巷至槍響約六秒。

當漢佛萊倒地時，警方持續對他大喊要他放下槍，隨後一名警官朝他開槍，送醫後死亡。

今年至今，洛市警局已開槍24次，造成11人死亡。這大約相當於2021年同期槍案數量，但與2020年相比大幅增加，當時全年有27起槍案，其中七起致命。