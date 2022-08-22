買車信用很重要 降首付有方法

在高油價時代，電動車大廠特斯拉需求強，只能在網上預訂，但網購形式容易產生未能詳閱說明條款的風險係數，消費者要特別注意。（Unsplash.com）

特斯拉 （Tesla）作為現階段新能源車的潮流，也改變了用戶的消費習慣。通常民眾買車都是去各大車行看車試駕、現場談價格，但因很多車缺貨，像特斯拉只能在網上預訂，網購形式就產生了一些風險係數。比如華人金先生就遇到這種首付額度被改變、未在第一時間被通知的事情。

金先生因為信用問題，無法按照自選的首付額度租特斯拉新車。在汽車 該交付的現場，臨時被告知首付須支付1萬2000多元。即令金先生向特斯拉的貸款 公司和合作銀行詢問，看能否降低首付額度，但獲得的統一回覆是這個價格沒法降低，這是特斯拉依照金先生信用額度給的最低首付要求。

特斯拉的工作人員建議金先生嘗試幾種途徑。一是在新車名下加入一個信用較好的車主名字，共同持有車，如此一來，雙方信用一起做評估，或許能有較好的首付價格。另一是金先生自尋銀行申請這輛新車的貸款，看有無銀行願意提供好的貸款額度。

律師劉龍珠表示，特斯拉在官網有明確說明的條款，表示250元訂不可退，以及貸款額度可能發生變化，這在極大程度已告知了消費者購買的風險。用戶可以說自己沒看到這些條款去告特斯拉，但他認為勝算不大。

針對用戶可以自找銀行貸款，劉律師表示，特斯拉擁有貸款公司，以他們的體量都無法降低首付額，且金先生選擇的首付額和特斯拉最終評估給的首付額度相距甚大，自找貸款公司、降低首付的希望也不大。

由於事發突然，金先生先選擇延後訂單，以便考慮要不要繼續租特斯拉。工作人員表示，金先生的訂單可以被延後，但只有一次機會，等到下次車子交付日期，如果金先生不租的話就會被認為放棄車，250元訂金會被沒收。

金先生表示，特斯拉的交付方式也是讓他「大開眼界」，完全不同於其他車行和銷售之間的價格拉扯。現場只有櫃檯上負責給客戶辦理交付訂單的人員，客戶拿到訂單直接去外面找到自己的新車，檢查車況後就可以付錢提車，這種高效率模式也顯示特斯拉市場多龐大，絲毫不用擔心客戶不提車無法賣出去的問題。