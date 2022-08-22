洛縣警長選舉 現任民調落後

退休的長堤市警局局長盧納（Robert Luna），競選洛縣警局局長，並在最近的民調中略勝現任 局長維拉紐瓦。（Luna for Sheriff臉書 ）

洛杉磯時報報導，根據柏克萊加大與洛杉磯時報聯合發起的一項民調 顯示，退休的長堤市警局局長盧納（Robert Luna）在洛縣 警局局長11月的決選中，較現任者、洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）稍占優勢，兩人支持率分別為31%與27%。

盧納受到自由派和民主黨 強烈支持，46%選民表示選他，只有7%支持維拉紐瓦。維拉紐瓦在保守派和共和黨選民中更受歡迎，54%自稱非常保守的選民表示選他，13%選擇盧納。然而，距離11月8日大選前，這場選舉仍有變數，特別是仍有40%選民尚未表態。

在6月初選，維拉紐瓦贏得31%選票，被認為得票率不佳，讓其決選蒙上不確定因素。

自2018年以來，維拉紐瓦民意基礎發生明顯變化。維拉紐瓦當年競選時，一些左傾選民對前總統川普（Trump）強硬移民政策感到失望，隸屬民主黨的維拉紐瓦，因此在照說不分政黨的洛縣警局局長選舉獲得民主黨大力支持。不過隨著選民對無家可歸者犯罪的不滿，維拉紐瓦將自己重新定位為更保守的局長，定期出現在被認為右傾的福斯新聞（Fox News）上，抨擊左翼快醒來（woke left）。

與此同時，盧納長年為共和黨人。根據選民紀錄，他在2018年從共和黨轉為無黨籍，2020年登記為民主黨，目前獲得五名洛縣政委員支持。

然而他仍缺乏足夠的支持度。民調顯示，59%選民對他沒意見，31%對他有好感，11%對其有負面看法。

維拉紐瓦也面臨一系列挑戰，39%選民對他沒好感，30%對他有好感，31%沒意見。

民調還發現，11月大選中增加一項提案，賦予洛縣政委員會有權迫使現任警局局長下台。民調顯示，52%表態支持該提案，22%反對。

這項民調於8月9日至15日，在4538位洛縣選民中進行，其中3067人確認會在11月決選中投票，誤差值估計為2.5百分點。