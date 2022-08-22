洛城新語／罷免賈斯康失敗 未來何去何從

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洛杉磯 縣選務處15日宣布，罷免 洛杉磯縣檢察長賈斯康的簽名沒能達到過關門檻，簡直跌破罷免賈斯康聯盟和洛縣眾多民眾的眼鏡，實在出乎意料。罷免賈斯康聯盟大半年的辛苦竟付諸東流。

洛杉磯罷免賈斯康聯盟此次收集71萬多個支持罷免簽名，比要求的簽名數要多10幾萬。但經過洛杉磯選務處的審核，其中52萬50個簽名符合法規標準，19萬5783個簽名不符要求，合格簽名數未能達到56萬6857個的過關門檻。

此次收集罷免簽名未能達到門檻，著實讓人跌破眼鏡，因為這次是洛縣人民第二次收集簽名嘗試罷免，前一次是在2021年，當時時值疫情加上人民意識不足，沒有收集到足夠簽名。但是今年罷免聯盟做了充足準備，又有各地區檢察官 辦公室、眾多城市政府機關都表示支持，收集到的71萬多簽名更是打破歷史紀錄。

大環境下，今年6月選舉中，「進步派」先鋒的舊金山區檢察長博徹思（Chesa Boudin)被成功罷免，支持其下台的得票率達60％。在這樣的情況下，洛杉磯縣收集支持罷免賈斯康的簽名竟未能過關。

一種說法是，此次洛縣選務處使用了理應在兩年前就停止使用的嚴格驗證方式，導致合格的簽名人數不達標。

目前距離賈斯康的四年任期過了還不到一半。洛杉磯縣居民下一步何去何從？期待賈斯康能有一點改變是不切實際的。在選務處公布簽名未達標後，他發表的聲明中無絲毫反思之意。他將此次罷免行動稱為「企圖獲得政治力量的投機倒把活動。」他說，「我的首要目標一直是讓我們安全，讓司法系統對所有人更公正」。

「更公正的司法系統」對賈斯康來說，是檢控更少犯人。賈斯康撰寫的47號提案，將原本的眾多重罪改為輕罪，偷盜低於950元為輕罪，不予起訴，罪犯第二天就可以被放出來，並可能繼續作案。

目前看來，再進行第三次罷免行動的可能性不大，但是民眾、各級官員對賈斯康的施壓行動不能停。在罷免賈斯康收集簽名失敗後，檢察官麥金尼 (John Mckinney) 發表聲明表示，將在賈斯康剩餘的兩年任期內對他監督和施壓，支持受害者及嚴格執法。今年年初，洛縣地檢署檢察官協會對旗下近1000名檢察官進行問卷調查，98%的檢察官支持罷免自己的老闆賈斯康。

做為普通民眾，在賈斯康剩下的兩年多任期裡，應該更加關注他的作為，積極向當地民選官員表達自己的意見和訴求。畢竟社區安全關乎民生，必須貢獻你我的力量，才能保證安全。